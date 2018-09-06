۴۰ هزار غیر نظامی افغان در ۴ سال اخیر کشته و زخمی شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، «مارک لوکاک» معاون دبیرکل سازمان ملل متحد گفت که بیش از ۴۰ هزار غیر نظامی در جریان ۴ سال گذشته در افغانستان کشته و زخمی شده‌اند.

وی افزود: افزایش تلفات غیرنظامیان خطرناک است. ما شاهد هستیم که شماری از افغان‌ها در ۴۰ سال گذشته در جنگ زاده شده‌اند، در جنگ بزرگ شده‌اند و در جنگ مرده‌اند.

همزمان، «فیلیپو گراندی» کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، گفت که آمار تلفات غیرنظامیان در افغانستان، در بالاترین سطح است و به همین دلیل شهروندان افغان به کشورهای خارجی مهاجرت کرده اند.

وی همچنین از بروز خشکسالی در افغانستان ابراز نگرانی کرد، به گفته‌ وی خشکسالی زندگی مردم این کشور را با مشکل جدی مواجه کرده است.

از سویی هم، سازمان ملل متحد از کشورهای همسایه افغانستان و همچنین اروپا خواست تا در مورد اخراج مهاجران افغان‌ بازنگری کنند.

این سازمان در ادامه اعلام کرد: ما از کشورهای ایران و پاکستان که بیش از ۲ میلیون افغان در آنجا پناهنده هستند، خواستیم که در بررسی وضعیت پناهندگان به صورت قانونی و منظم همکاری کنند.

وی همچنین از کشورهای اروپایی خواست که به دلیل وضعیت نابسامان افغانستان، در مورد رد درخواست پناهندگان افغان از اروپا بازنگری کنند.

افزون بر این مقامات سازمان ملل متحد در امور پناهندگان متعهد شده اند که در روند بازگشت داوطلبانه برای دو و نیم میلیون مهاجر افغان در کشورهای منطقه، توام با فراهم ساختن زمینه کار و آموزش، همکاری کنند.