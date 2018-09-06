درخشش ورزشکاران چهارمحالی در رقابت های کشوری کاراته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان، مسابقات کشوری بزرگسالان و جوانان کاراته سبک شوتوکان نهم شهریورماه در تهران برگزار شد.

در این مسابقات از چهارمحال و بختیاری احمد حیدری، محمد مهدی مرادیان، رضافتعلی، ابوالفضل مرادیان مدال طلا، آرش حمزه، حمیدبهرامی، سعیدبهرامی، علی حاتم پور، ارمین سیفی پور، محمدهمتیان، مهدی رستمی مدال نقره و امیرعباس جباری، محمدجوادجباری، مهرزاد رستمی، امیر محمد عالی پور، علی امین زاده، وحید حمزه، نوید فرجی، ‌شایان بیگلری، رضاکرمی نیا، مهیار شیروانی، حسام محمدی و مهدی رستمی مدال برنز مسابقات را کسب کردند.

بازعلی روغنی و محسن اسماعیلی سرپرستی تیم و حجت الله حیدری و حمید ابراهیم پور مربیان تیم اعزامی به مسابقات بودند.