  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷:۲۰

درخشش ورزشکاران چهارمحالی در رقابت های کشوری کاراته

درخشش ورزشکاران چهارمحالی در رقابت های کشوری کاراته

شهرکرد- ورزشکاران چهارمحالی در رقابت های کشوری کاراته خوش درخشیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان، مسابقات کشوری بزرگسالان و جوانان کاراته سبک شوتوکان نهم شهریورماه در تهران برگزار شد.

در این مسابقات از چهارمحال و بختیاری احمد حیدری، محمد مهدی مرادیان، رضافتعلی، ابوالفضل مرادیان مدال طلا، آرش حمزه، حمیدبهرامی، سعیدبهرامی، علی حاتم پور، ارمین سیفی پور، محمدهمتیان، مهدی رستمی مدال نقره و امیرعباس جباری، محمدجوادجباری، مهرزاد رستمی، امیر محمد عالی پور، علی امین زاده، وحید حمزه، نوید فرجی، ‌شایان بیگلری، رضاکرمی نیا، مهیار شیروانی، حسام محمدی و مهدی رستمی مدال برنز مسابقات را کسب کردند.

بازعلی روغنی و محسن اسماعیلی سرپرستی تیم و حجت الله حیدری و حمید ابراهیم پور مربیان تیم اعزامی به مسابقات بودند.

کد مطلب 4396017

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها