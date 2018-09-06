به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران، نمایشگاه بین المللی تهران روز جمعه ۱۶ شهریور تعطیل است.

در اطلاعیه‌ای که از سوی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج. ا.ایران صادر شده، آمده است: باعنایت به برگزاری اجلاس‌سران تعدادی از کشورهای منطقه در تهران و با توجه به محدودیت های ترافیکی اعمال شده در منطقه شمالی شهر تهران و نظر به همکاری و تعامل با دستگاههای انتظامی و پلیس راهور، فعالیت های نمایشگاهی از جمله برگزاری نمایشگاههای بین المللی فرش ماشینی- دام و طیور – مادر، نوزاد، کودک در روز جمعه مورخ ۹۷/۶/۱۶ تعطیل و روز دوشنبه مورخ ۹۷/۶/۱۹ بعنوان جایگزین و روز پایانی نمایشگاه، در نظر گرفته شده است.

در پایان از همکاری و همراهی تمامی مشارکت کنندگان، بازدیدکنندگان و صنوف مرتبط، تشکر می نماید.