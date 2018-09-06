به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا مدعی شد که کشورش هیچگونه شواهدی پیرامون احتمال استفاده تروریست‌ ها در ادلب از تسلیحات شیمیایی در دست ندارد!

وزیر دفاع آمریکا در این خصوص ادعا کرد: هیچ اطلاعاتی نداریم که نشان دهد مخالفان (تروریست ها در ادلب سوریه) قابلیت استفاده از سلاح های شیمیایی را داشته باشند.

ادعاهای واهی رئیس پنتاگون در حالی است که «ایگور کوناشنکوف» سخنگوی وزارت دفاع روسیه اواخر ماه گذشته میلادی با ارئه شواهد و مدارکی درباره تکرار سناریوی استفاده تروریست ها از تسلیحات شیمیایی در شهر ادلب سوریه در آستانه آغاز عملیات دمشق در این شهر خبر داده و درباره تکرار تهاجم غرب به ارتش سوریه به این بهانه هشدار داده بود.

این در حالی است که در آستانه آغاز احتمالی عملیات آزادسازی ادلب در سوریه از اشغال تروریست های مورد حمایت غرب، دیدارهای مقامات آمریکایی در منطقه افزایش داشته است. در همین راستا، نیروی هوایی روسیه نیز اخیراً برخی مواضع تروریست ها در اطراف ادلب را هدف قرار داده است.

به گزارش مهر، هرگاه ارتش سوریه عرصه را بر تروریست های متجاوز در اراضی این کشور تنگ می کند، کشورهای غربی به بهانه هایی از قبیل حمله شیمیایی، تلفات انسانی و غیره تمامی تلاش خود را برای جلوگیری از مقابله دمشق با تروریست های اجاره ای آنها به کار می گیرند.

گفتنی است در ۷ آوریل سال ۲۰۱۷، آمریکا با نسبت دادن حملات شیمیایی به دمشق، پایگاه هوایی الشعیرات سوریه را با ۵۹ موشک «تام هاوک» هدف قرار داده بود.