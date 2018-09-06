تلفات انفجار روز گذشته کابل به ۲۶ کشته افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آزادی، «نصرت رحیمی» معاون سخنگوی وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که شمار قربانیان حملات روز گذشته در غرب کابل به ۲۶ کشته و ۹۱ زخمی افزایش یافت.

لازم به ذکر است که حوالی ساعت ۵:۵۸ دقیقه عصر چهارشنبه (۱۴ شهریور)، یک فرد انتحاری مواد انفجاری همراه خود را در نزدیکی یک ورزشگاه واقع در غرب شهر کابل منفجر کرد.

پس از حمله اول، حمله دوم زمانی صورت گرفت که مردم و خبرنگاران در محل رویداد تجمع کرده بودند و در حال انتقال اجساد و زخمی ها به بیمارستان ها بودند.

گروه تروریستی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.