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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷:۳۹

تلفات انفجار روز گذشته کابل به ۲۶ کشته افزایش یافت

تلفات انفجار روز گذشته کابل به ۲۶ کشته افزایش یافت

معاون سخنگوی وزارت کشور افغانستان از افزایش تلفات حملات روز گذشته کابل به ۲۶ کشته و ۹۱ زخمی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آزادی، «نصرت رحیمی» معاون سخنگوی وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که شمار قربانیان حملات روز گذشته در غرب کابل به ۲۶ کشته و ۹۱ زخمی افزایش یافت.

لازم به ذکر است که حوالی ساعت ۵:۵۸ دقیقه عصر چهارشنبه (۱۴ شهریور)، یک فرد انتحاری مواد انفجاری همراه خود را در نزدیکی یک ورزشگاه واقع در غرب شهر کابل منفجر کرد.

پس از حمله اول، حمله دوم زمانی صورت گرفت که مردم و خبرنگاران در محل رویداد تجمع کرده بودند و در حال انتقال اجساد و زخمی ها به بیمارستان ها بودند.

گروه تروریستی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.

کد مطلب 4396022

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