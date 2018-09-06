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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷:۴۹

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی کهگیلویه و بویراحمد:

دو پروژه فاضلاب «شوتاور» و «تنگاری» به بخش خصوصی واگذار می‌شود

دو پروژه فاضلاب «شوتاور» و «تنگاری» به بخش خصوصی واگذار می‌شود

یاسوج- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی کهگیلویه و بویراحمد گفت: دو پروژه فاضلاب روستایی در روستاهای «شوتاور» و «تنگاری» به بخش خصوصی واگذار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فیض‌الله پاسره بعدازظهر پنجشنبه در نشست بررسی پروژه‌های روستایی استان افزود: با بررسی‌های انجام‌شده پروژه‌های آب و فاضلاب در سه روستا به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

وی بیان داشت: انجام این امر در راستای افزایش راندمان کاری و تقویت بخش خصوصی برای بهبود خدمات‌رسانی به مردم انجام می‌شود.

پاسره کاهش هزینه‌ها را از دیگر مزایای واگذاری پروژه‌های آب و فاضلاب به بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: پیش‌ازاین نیز برخی فعالیت‌ها همچون خرید وسایل و تجهیزات نیز به بخش خصوصی واگذارشده بود که این امر بهبود و تسریع خدمات‌رسانی را به دنبال داشت.

وی بهره‌مندی از آب آشامیدنی سالم و با کیفیت مناسب برای روستائیان استان را دغدغه اصلی این شرکت عنوان کرد و گفت: ۱۶۴ روستای استان فاقد تأسیسات آب هستند که در این راستا ۱۸ مجتمع بزرگ آب‌رسانی با پیشرفت ۶۰ درصدی در استان در حال اجرا است.

پاسره افزود: با اجرای این طرح‌ها ۵۰۰ روستا با جمعیت یک‌صد و هشت هزار نفر از آب آشامیدنی سالم برخوردار می‌شوند.

کد مطلب 4396024

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