خرید ۱۷۳ هزارتن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در قروه

به گزارش خبرنگار مهر، موحد امان اللهی شامگاه پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران شهرستان قروه از خرید ۱۷۳ هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان خبر داد و اظهار داشت: شهرستان قروه با دارا بودن بیش از ۱۷۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و بیش از ۱۴ هزار بهره بردار فعال، توان تولید ۵۰۰ هزار تن محصولات کشاورزی را دارد.

به گفته وی این میزان تولید بالغ بر ۲۵ درصد تولیدات کشاورزی استان را به خود اختصاص داده است.

امان اللهی میزان سطح محصول زیر کشت اراضی دیم را ۷۲ هزار هکتار و اراضی آبی را ۲۷ هزار هکتار دانست و افزود: از این سطح اراضی بیش از ۱۹۰ هزار تن گندم برداشت که تا کنون ۱۷۳ هزار تن گندم مازاد بر مصرف از کشاورزان خریداری شده است.

از این میزان گندم خریداری شده به گفته فرماندار قروه علاوه بر ذخیره سازی مقدار ۹۰ هزار تن در سیلوهای شهرستان مابقی به سیلوهای خارج از استان صادر شده است.

امان اللهی با بیان اینکه شهرستان قروه از نظر تولید گندم در سال جاری رتبه سوم در استان را به خود اختصاص داد، تصریح کرد: البته از نظر خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان کردستان موفق شد جایگاه نخست کشوری را از آنِ خود کند.

وی از افزایش ۴۰ درصدی تولید گندم در قروه نسبت به سال قبل خبر داد و با اشاره به میزان وجه گندم پرداختی به کشاورزان، گفت: تا کنون ۵۰ درصد اولیه وجه گندم خریداری شده از کشاورزان پرداخت شده و مابقی هم در دست اقدام بوده و به نوبت در حال پرداخت است.

در ادامه امان اللهی اظهار امیدواری کرد که باتوجه به شروع کشت های پاییزه و لزوم تأمین نقدینگی کشاورزان در کنار تأمین به موقع و به مقدار نیاز نهاده های مربوط همانند کود، بذر، سم و ... مانده طلب کشاورزان به موقع پرداخت گردد.