به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، کمیسیون اروپا امروز پنجشنبه اعلام کرد که دولت‌های اتحادیه اروپا باید درباره تحریم های جدید علیه روسیه در ارتباط با حمله ادعایی با گاز اعصاب به جاسوس روس‌تبار در انگلیس تصمیم‌گیری کنند.

به گزارش یورونیوز، این درحالی است که ایتالیا و اتریش تمایلی به ادامه اعمال تحریم ها یا اقدامات جدید علیه روسیه ندارند چرا که این کشورها قصد دارند روابط تجاری نزدیک‌ تری با مسکو برقرار کنند.

انگلیس در روزهای اخیر ادعا کرد که ترور سرگئی سکریپال جاسوس روس‌تبار و دخترش توسط دو مامور اطلاعاتی روسیه و با تایید مقامات بلندپایه کرملین صورت گرفته است!

روسیه اتهام دست داشتن در این حمله را رد کرده است.

در همین رابطه، لندن خواستار تشکیل نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی آخرین تحولات مرتبط با پرونده ترور سکریپال شده است.