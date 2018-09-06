  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷:۵۱

اتریش و ایتالیا تمایلی به تحریم‌های جدید علیه روسیه ندارند

اتریش و ایتالیا تمایلی به تحریم‌های جدید علیه روسیه ندارند

در حالی که کمیسیون اروپا خواستار تصمیم‌گیری دولت‌های اتحادیه اروپا درباره تحریم های جدید علیه روسیه شده است؛ ایتالیا و اتریش تمایلی به ادامه تحریم ها یا اقدامات جدید علیه مسکو ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، کمیسیون اروپا امروز پنجشنبه اعلام کرد که دولت‌های اتحادیه اروپا باید درباره تحریم های جدید علیه روسیه در ارتباط با حمله ادعایی با گاز اعصاب به جاسوس روس‌تبار در انگلیس تصمیم‌گیری کنند.

به گزارش یورونیوز، این درحالی است که ایتالیا و اتریش تمایلی به ادامه اعمال تحریم ها یا اقدامات جدید علیه روسیه ندارند چرا که این کشورها قصد دارند روابط تجاری نزدیک‌ تری با مسکو برقرار کنند.

انگلیس در روزهای اخیر ادعا کرد که ترور سرگئی سکریپال جاسوس روس‌تبار و دخترش توسط دو مامور اطلاعاتی روسیه و با تایید مقامات بلندپایه کرملین صورت گرفته است!

روسیه اتهام دست داشتن در این حمله را رد کرده است.

در همین رابطه، لندن خواستار تشکیل نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی آخرین تحولات مرتبط با پرونده ترور سکریپال شده است.

کد مطلب 4396026

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها