اختصاص ۵۰ میلیارد ریال به توسعه زیرساخت های بهداشتی جم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی بعد از ظهر پنجشنبه در آیین گرامیداشت روز بهورز با تبریک روز بهورز به بهورزان شهرستان جم گفت: بهورزان نقش بزرگی در توسعه سلامت به خصوص در مناطق روستایی ایفا می کنند و ارتقای شاخص های سلامت و کاهش مرگ و میر نوزادان دستاورد فعالیت های این عزیزان است.

وی اظهار داشت: دولت یازدهم و دوازدهم با نگاه ویژه به حوزه سلامت توانست گام های خوبی را برای کاهش هزینه ها و ارتقای خدمات برداشت و امروز در شرایط خاص اقتصادی کشور هم، حوزه سلامت، همچنان پیشگام آرامش و امنیت مردم است.

حسینی تصریح کرد: دستاوردهای بزرگی در حوزه سلامت از بدو انقلاب تا کنون رقم خورده و به جرات می توان گفت حوزه سلامت در کشور از بخش هایی است که جهش بسیار بزرگی را بعد از انقلاب به خود دیده است.

فرماندار جم با بیان اینکه شاخص امید به زندگی در شهرستان جم افزایش یافته اضافه کرد: افزایش امید به زندگی در جامعه ارتباطی مستقیم با تلاش بهورزان دارد و با تلاش انجام شده امروز شاهد ارتقای شاخص ها در شهر و روستا هستیم.

حسینی اظهار داشت: در توزیع اعتبارات ۹۷، توجه ویژه ای به حوزه سلامت داشتیم و پس از حوزه آب، حوزه سلامت بیشترین اعتبارات شهرستان را به خود اختصاص داده است.

رئیس کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان جم گفت: از هفته دولت ۹۶ تا کنون بیش از ۵ میلیارد تومان در حوزه سلامت شهرستان هزینه شده است.

تشکیل مجمع سلامت شهرستان

رئیس شبکه بهداشت و درمان جم هم در این آیین گفت: در توزیع اعتبارات تملک دارایی ۹۷، بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای توسعه زیرساخت های بهداشتی شهرستان اختصاص یافت.

احمد قاسمی اظهار داشت: در هفته دولت پروژه اورژانس شهری جم به بهره برداری رسید و مرکز جامع سلامت انارستان به عنوان یکی از مطالبات جدی مردم این شهر کلنگ زنی شد.

وی از تشکیل مجمع سلامت شهرستان خبر داد و گفت: این مجمع با چندین کارگروه و دستور کار تعیین ۵ اولویت اصلی حوزه سلامت تشکیل شده تا بتوانیم چشم انداز آینده توسعه سلامت شهرستان را ترسیم کنیم.

قاسمی با اعلام اینکه در ارائه خدمات بهداشتی به مردم در استان پیشتازیم افزود: طبق آمار سامانه سیب وزارت بهداشت، ۸۸ درصد جمعیت شهرستان جم حداقل یکبار از خدمات مراکز بهداشتی شهرستان استفاده کرده اند که از این لحاظ رتبه اول استان را دارا هستیم.

دبیر کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان جم میزان رضایت مندی مردم از خدمات مراکز بهداشت جم را ۹۸ درصد عنوان کرد و گفت: طبق نظر سنجی سامانه سیب وزارت بهداشت از مراجعه کنندگان مراکز بهداشتی، فقط ۱.۹۷ درصد مراجعان اعلام نارضایتی کرده اند که از این حیث هم در استان رتبه اول را داریم.

قاسمی با تاکید بر اینکه مردم نقشی مهم در ارتقای شاخص های سلامت دارند خاطر نشان کرد: طرح های مختلف بهداشتی در طی سال از سوی وزارت بهداشت اعلام و اجرایی می شود که انتظار است مردم از این طرح ها در راستای ارتقای سلامت استقبال کنند.