میزان سازش بین زوج های جوان خراسان رضوی به ۱۷ درصد رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین حق دادی ظهر پنجشنبه در مراسم طرح مشترک مداخله در طلاق و سازش پنج هزار زوج که در مرکز اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی برگزار شد، اظهار کرد: طرح طلاق از اول خرداد ماه سال ۹۵ در استان آغاز شد و قانون آن نیز یک سال قبل تصویب شد.

وی افزود: در ۶ماه اول این طرح در مشهد و ۹ ماه بعد نیز در ۶ شهرستان اجرایی شد که در ابتدا فقط در مورد طلاق های توافقی بود اما بعد همه انواع طلاق را در برگرفت و امروز حدود ۸۵ درصد طلاق های استان را پوشش می دهیم.

معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی بیان کرد: سال گذشته در چنین روزهایی این طرح ملی شد و کل استان را فراگرفت، علاوه بر این در ۱۲ استان دیگر طرح در حال اجرا است. در طول ۲۷ ماه از آغاز فعالیت طرح، برای پایداری آن زحمات زیادی کشیده شده و جلسات و بازدید های متعددی انجام شده و نتایج آن نیز در دو نوبت به اطلاع مقام معظم رهبری نیز رسیده است.

حق دادی بیان کرد: برای واحدهای دیگر نظیر بهزیستی و دستگاه های قضایی نیز تلاش کردیم بهره وری سامانه را به اثبات برسانیم.

معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی تصریح کرد: در مراحل و فرآیند ها نیز تقریبا از کاغذ هیچ استفاده ای نشده است، رایانه هایی نیز برای این منظو تخصیص داده شده اند و بسیاری از خانواده ها از مشاوره رایگان بهره مند شده اند.

وی ادامه داد: در حال حاظر ۲۰۴ مشاور در خراسان رضوی داریم و ۶۸ کلینیک مددکاری و مرکز مشاوره با طرح همکاری می کنند و در نتیجه میزان سازش از پنج درصد به ۱۷ درصد افزایش یافته است.

حق دادی تاکید کرد: همچنین رتبه طلاق مشهد در استان قبلا اول بود اما در حال حاضر به چهارم کاهش یافته است.نسبت ازدواج به طلاق در حال حاضر وضعیت خوبی ندارد و آن هم به دلیل کاهش ازدواج است، با پنج هزار سازش و دو هزار انصراف، ۶ هزار کودک کماکان از نعمت وجود پدر و مادر در کنار خود بهره مند هستند.