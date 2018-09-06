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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۸:۰۵

معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی:

میزان سازش بین زوج های جوان خراسان رضوی به ۱۷ درصد رسیده است

میزان سازش بین زوج های جوان خراسان رضوی به ۱۷ درصد رسیده است

مشهد- معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی گفت: میزان سازش پس از ثبت طلاق میان زوج های خراسان رضوی به ۱۷ درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین حق دادی ظهر پنجشنبه در مراسم طرح مشترک مداخله در طلاق و سازش پنج هزار زوج که در مرکز اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی برگزار شد، اظهار کرد: طرح طلاق از اول خرداد ماه سال ۹۵ در استان آغاز شد و قانون آن نیز یک سال قبل تصویب شد. 

وی افزود: در ۶ماه اول این طرح در مشهد و ۹ ماه بعد نیز در ۶ شهرستان اجرایی شد که در ابتدا فقط در مورد طلاق های توافقی بود اما بعد همه انواع طلاق را در برگرفت و امروز حدود ۸۵ درصد طلاق های استان را پوشش می دهیم. 

معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی بیان کرد: سال گذشته در چنین روزهایی این طرح ملی شد و کل استان را فراگرفت، علاوه بر این در ۱۲ استان دیگر طرح در حال اجرا است. در طول ۲۷ ماه از آغاز فعالیت طرح، برای پایداری آن زحمات زیادی کشیده شده و جلسات و بازدید های متعددی انجام شده و نتایج آن نیز در دو نوبت به اطلاع مقام معظم رهبری نیز رسیده است. 

 حق دادی بیان کرد: برای واحدهای دیگر نظیر بهزیستی و دستگاه های قضایی نیز تلاش کردیم بهره وری سامانه را به اثبات برسانیم. 

معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی تصریح کرد: در مراحل و فرآیند ها نیز تقریبا از کاغذ هیچ استفاده ای نشده است، رایانه هایی نیز برای این منظو تخصیص  داده شده اند و بسیاری از خانواده ها از مشاوره رایگان بهره مند شده اند.

وی ادامه داد: در حال حاظر ۲۰۴ مشاور در خراسان رضوی داریم و ۶۸ کلینیک مددکاری و مرکز مشاوره با طرح همکاری می کنند و در نتیجه میزان سازش از پنج درصد به ۱۷ درصد افزایش یافته است. 

حق دادی تاکید کرد: همچنین رتبه طلاق مشهد در استان قبلا اول بود اما در حال حاضر به چهارم کاهش یافته است.نسبت ازدواج به طلاق در حال حاضر وضعیت خوبی ندارد و آن هم به دلیل کاهش ازدواج است، با پنج هزار سازش و دو هزار انصراف، ۶ هزار کودک کماکان از نعمت وجود پدر و مادر در کنار خود بهره مند هستند.

کد مطلب 4396035

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