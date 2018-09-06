اجرای ۸ پروژه مشارکتی شورای شهر قدس با حضور سرمایه گذاران خصوصی

حسین چناقچی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص بودجه،اهداف و پروژه های به بهره برداری رسیده شده شهرستان قدس اظهار داشت: اولین هدف و وظیفه شورای اسلامی شهر قدس انتخاب شهردار بود که دغدغه بزرگی برای شهر ۴۰۰ هزار نفری می شد که توانستیم با انتخاب شهردار متعهد از آن عبورکنیم.



وی در ادامه با اشاره به بودجه سال جاری شهرداری قدس گفت: بودجه این شهر در سال جاری ۲۲۰ ملیارد تومان پیش بینی شده است که بخشی از ارزش افزوده بین ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد و بخش دیگر از محل درآمد عوارض قانونی و ساخت و ساز است، که از این ۲۲۰ میلیارد حدود ۶۰ میلیارد بصورت قطعی مورد تایید قرار گرفت که بر این اساس ارزش افزوده بر حسب جمعیت و ماهیانه اخذ که طبق آخرین سرشماری جمعیت است که به تصویب می رسد.

چناقچی با اشاره به اینکه طی یکسال گذشته کارهای مهمی توسط شورا و شهرداری انجام شده است افزود: در بحث عمران شهری هدف ما تکمیل پروژه های نیمه کاره است و ما تصمیم گرفته ایم تا پروژه های نیمه کاره به اتمام نرسیده ، پروژه های جدیدی را شروع نکنیم.

رییس کمیسیون اصناف، صنایع و جذب مشارکت‌های شورای اسلامی شهر قدس بیان داشت: شورای اسلامی ۸ پروژه مشارکتی با حضور سرمایه گذار تعریف کرده است، با توجه به اینکه بودجه شهر قدس محدود است و راهی جزء بازکردن درب ورود بخش خصوصی و سرمایه گذار و ایجاد انگیزه برای آنان را نداریم که این امر باعث آبادانی شهر، اشتغال جوانان و شناساندن شهر قدس می باشد و این پروژه‌ها شامل استخر بانوان، تخریب و بازسازی مجتمع تجاری میدان قدس، ساختمان شهرداری مرکز که قرار است بصورت مجتمع ساخته شود.