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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۸:۱۳

کارآفرینان برتر چهارمحال و بختیاری تجلیل شدند

کارآفرینان برتر چهارمحال و بختیاری تجلیل شدند

شهرکرد- کارآفرینان برتر چهارمحال و بختیاری با حضور استاندار چهارمحال و بختیاری تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، کارآفرینان برتر چهارمحال و بختیاری ظهر پنج شنبه با حضور استاندار چهارمحال و بختیاری تجلیل شدند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری در این مراسم گفت: چهار هزار و ۶۰۰ تعاونی در چهارمحال و بختیاری ثبت شده است.

حفیط الله فاضلی بیان کرد: دو هزار و ۸۱۷ تعاونی در چهارمحال و بختیاری فعال هستند.

وی بیان کرد: یک هزار و ۸۰۰ تعاونی در چهارمحال و بختیاری غیر فعال است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: ایجاد تعاونی نقش مهمی در ایجاد اشتغال در استان چهارمحال و بختیاری دارد.

کد مطلب 4396045

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