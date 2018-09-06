کارآفرینان برتر چهارمحال و بختیاری تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، کارآفرینان برتر چهارمحال و بختیاری ظهر پنج شنبه با حضور استاندار چهارمحال و بختیاری تجلیل شدند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری در این مراسم گفت: چهار هزار و ۶۰۰ تعاونی در چهارمحال و بختیاری ثبت شده است.

حفیط الله فاضلی بیان کرد: دو هزار و ۸۱۷ تعاونی در چهارمحال و بختیاری فعال هستند.

وی بیان کرد: یک هزار و ۸۰۰ تعاونی در چهارمحال و بختیاری غیر فعال است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: ایجاد تعاونی نقش مهمی در ایجاد اشتغال در استان چهارمحال و بختیاری دارد.