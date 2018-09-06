دانشگاه پیام نور باید به دانشگاه چابک و با مهارت تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا زمانی عصر پنج شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان اظهار داشت: دانشگاه پیام نور بزرگترین دانشگاه دولتی کشور است که بیش از ۴۰۰ هزار دانشجو در مقطع کارشناسی، ارشد و دکترا در حدود ۵۰۰ مرکز و واحد این دانشگاه در سراسر کشور مشغول به تحصیل هستند.

وی ادامه داد: چهار هزار عضو هیات علمی در رشته های مختلف و ۱۰ هزار پرسنل پشتیبان در این دانشگاه مشغول هستند.

زمانی با اشاره به اینکه این دانشگاه در بیش از ۵۰ کشور مختلف، واحد و نمایندگی دارد، گفت: یکی از ویژگی های خاص این دانشگاه، سیستم آموزشی آن است که طبق اساسنامه شیوه آموزشی این دانشگاه، روش نیمه حضوری و همچنین غیر حضوری است.

رئیس دانشگاه پیام نور ادامه داد: محتواهای درسی که برای دانشجویان این دانشگاه در مراکز مختلف ارائه می شود، مشابه هم است و به عبارتی دانشجویان شهرهای مختلف یک نوع محتوای درسی را در واحدها می گذرانند.

وی افزود: امتحانات آخر ترم این دانشگاه به صورت متمرکز و همزمان در کل کشور برگزار شده و در پایان سال برای سه میلیون دانشجو به صورت همزمان چه در داخل و چه خارج از کشور آزمون برگزار می کنند.

زمانی با اشاره به سیاست های دانشگاه مبتی بر تمرکززدایی از سازمان مرکزی گفت: تلاش داریم تا با اعمال این سیاست ها، سازمان مرکزی یک سازمان کوچک ولی چابک، سیاست گذار و برنامه ریز باشد.

رئیس دانشگاه پیام نور ادامه داد: قرار است تمامی مراکز را تحت فرمول خاص سازماندهی کنیم که تغییر ماموریت برای برخی مراکز را به دنبال خواهد داشت تا تعداد کمتر از ۵۰۰ مرکز داشته باشیم که هویت علمی دارند.

وی همچنین از ساماندهی رشته های این دانشگاه خبر داد و گفت: تلاش می کنیم طی یک عملیات ساماندهی، تعداد رشته ها را کاهش و در عوض رشته هایی که حکم بین رشته ای را دارند، ترویج کنیم.

زمانی ادامه داد: طی برنامه دو ساله با تغییراتی در محورهای مختلف تلاش می کنیم تا دانشگاهی چابک و مهارت دار ایجاد کنیم.

رئیس دانشگاه پیام نور با اشاره به تسهیلات ارائه شده برای دانشجویان این دانشگاه گفت: انلاین کردن سفارش کتب توسط دانشجویان با تخفیف ۲۰ درصدی یکی از اقدامات انجام شده است تا از اول مهر دسترسی دانشجویان به منابع به شکل آنلاین باشد، از سوی دیگر توافق با یک شرکت خصوصی برای ارائه اینترنت با تخفیف به دانشجویان از دیگر تسهیلات خواهد بود.

وی همچنین از ایجاد آزمایشگاه های مجهز در واحدهای پیام نور خبر داد و گفت: یک آزمایشگاه ملی پیام نور با دستگاه های بسیار مجهز در تهران ایجاد کرده ایم، از سوی دیگر ایجاد آزمایشگاه های تخصصی در مناطق برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا از دیگر امکانات ایجاد شده است.