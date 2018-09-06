تا پایان افق ۲۰ساله یک چهارم اقتصاد باید بر دوش بخش تعاون باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده روز پنجشنبه در آیین سیزدهمین جشنواره تجلیل از تعاونی های برتر استان مرکزی در اراک گفت: براساس پیش‌بینی افق ۲۰ ساله نظام جمهوری اسلامی، مقرر است تا پایان ۱۴۰۴ بیش از ۲۵ درصد از مسئولیت حجم اقتصادی و سرمایه گذاری ایران بر دوش تعاونی‌ها گذاشته شود.

وی افزود: تا به امروز رقمی به میزان حدود ۷ الی ۸ درصد این میزان تحقق پیدا کرده و با این شرایط که حاکم است و کم توجهی به موضوع تعاونی‌ها بعید به نظر می‌آید تا افق بیست ساله به رقم مورد نظر دست پیدا کنیم.

آقازاده با اشاره به اینکه در هر اقتصاد سه بخش دولتی، خصوصی، تعاونی ها و سمن ها مشارکت و فعالیت دارند، بیان داشت: شاخص اعتدال و میزان و ملاک اقتصاد کشور می‌تواند تعاونی‌ ها باشد.

وی ادامه داد: به رغم این که تقویت و ایجاد تعاونی ها هم در قانون اساسی ایران تعریف شده و هم در سخنان بزرگان انقلاب مورد تاکید است، اما متاسفانه در کشور ما کمتر به این مهم توجه می شود، در حالی که امروز با شرایط اقتصادی موجود بیش از گذشته به تقویت و وجود تعاونی ها نیاز داریم.

استاندار مرکزی تصریح کرد: اقتصاد دولتی برای نظام اقتصادی یک کشور سم است و خطرناک و هر چه از اقتصاد دولتی فاصله بگیریم برای نظام اقتصادی بهتر است. متاسفانه همه این شعار می‌دهیم، اما در عمل اتفاق نمی افتد.

آقازاده ادامه داد: هر چه دولت ها در اقتصاد دخالت کنند مفسده در نظام اقتصادی آن کشور بیشتر است و هر چه به بخش خصوصی و تعاونی ها کمتر بها داده شود آن کشور و نظام نمی‌تواند به اهداف پایدار خود برسد.

استاندار مرکزی بیان داشت: برخی از وزارتخانه ها عریض و طویل شده اند و هم کار خودشان و هم کار مردم مختل شده و این موارد بیشتر در وزارتخانه‌هایی دیده می‌شود که طی چند سال اخیر ادغام شده اند.