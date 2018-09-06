به گزارش خبرگزاری مهر، علی جهانگیری در جمع دبیران کمیته های تخصصی این نمایشگاه اظهار کرد: زون بندی های تخصصی از دیر باز از جمله ویژگی های برجسته این نمایشگاه بوده است و باید امسال نیز با همکاری متولیان هر زون و شبکه های فناوری شاهد ارتقاع سطح کمی و کیفی نمایشگاه باشیم.

وی خواستار بررسی آخرین وضعیت طرح های برگزیده این نمایشگاه در طول سال های گذشته شد و گفت: انتظار داریم هرچه سریع تر سرنوشت طرح های برگزیده دوره های گذشته بررسی و در قالب گزارش اجمالی ارائه شود تا بتوانیم از افراد توانمند شرکت کننده در سال های گذشته در روند اجرای نمایشگاه کمک بگیریم.

معاون اقتصاد استاندار آذربایجان شرقی، همچنین از حضور مقامات ارشد کشوری در آیین اختتامیه این نمایشگاه خبر داد و گفت: گفت وگوهایی در خصوص حضور و بازدید مقامات ارشد کشوری در حال انجام است و در آینده نزدیک جزئیات حضور آنها به صورت عمومی اطلاع رسانی می شود.

جهانگیری توجه به برون داد های ملموس در این نمایشگاه را نیز متذکر شد و افزود: این نمایشگاه باید با تاکید برتعامل بین عرضه کننده و خریدار تکنولوژی برپا شود و کلیه نتایج این اقدام شفاف در اختیار عموم قرار گیرد.

گفتنی است ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدیRINOTEX آبان ماه سالجاری در نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار می شود.