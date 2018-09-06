به گزارش خبرگزاری مهر، حسن نعلبندی‌زاده اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان جلفا حین کنترل خودروهای عبوری در یکی از محور های مواصلاتی به یک دستگاه خودرو مشکوک و آن را توقیف کردند.

وی با بیان اینکه در بازرسی از خودرو توقیفی، ۶ هزار و ۳۲۰ عدد خمیر دندان به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال که فاقد هرگونه بر چسب مجوز بهداشتی (طرح سیب) بود، به همراه برچسب‌های بهداشتی فله‌ای داخل کیسه جداگانه کشف شد.

جانشین انتظامی جلفا با بیان اینکه در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و یک متهم دستگیر و تحویل مقامات قضائی شد از شهروندان درخواست کرد تا در صورت اطلاع از هرگونه قاچاق کالا موضوع را در اسرع وقت با شماره تلفن های ۱۱۰ و ۱۹۷ به پلیس گزارش کنند.