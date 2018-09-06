به گزارش خبرنگار مهر، حسن لطفی بعدازظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید مدارس شهرستان رزن که با حضور رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برگزار شد، گفت: همچنان که امروز رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور قول مساعد در راستای ساخت مدرسه در شهرستان رزن را دادند عملیات ساخت ۲باب مدرسه در بخش قروه درجزین و سردرود شهرستان رزن انجام می‌شود.

وی بابیان اینکه استخر دانش‌آموزی شهرستان رزن تا پایان مهرماه سال آینده تکمیل خواهد شد، گفت: عملیات اجرایی این پروژه چند سال پیش آغازشده اما به علت نبود اعتبار این پروژه نیمه‌تمام رهاشده که در تلاش هستیم با تخصیص اعتبار موردنیاز تا مهرماه سال آینده این پروژه تکمیل شود.

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عملیات اجرایی ساخت ۵ مدرسه از سال ۱۳۹۵ در شهرستان رزن آغازشده که از این تعداد ۴ مدرسه دارای ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی و یک مدرسه نیز دارای ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی است که هر ۵ مدرسه تکمیل و تجهیز می شوند.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همدان نیز گفت: یکی از منابع مهم تخریب و بازسازی منابع ملی است که هرساله از جانب سازمان نوسازی مدارس کشور برای استان اعتباری لحاظ می‌شود.

فرزاد تیموری با اشاره به اینکه ۶۵ درصد مدارس استان همدان تخریب، بازسازی و مقاوم‌سازی شده است، گفت: ۳۵ درصد مدارس استان همدان در نوبت است تا در صورت تأمین اعتبار بازسازی شود.