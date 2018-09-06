کمرنگ شدن خط شهدا، حقوق نجومی و مفسد اقتصادی را به بار می آورد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سالار سنجری امام جمعه جلفا، عصر امروز در مراسم سالگرد شهادت شهیدان اکبر نقدی و سید محمد سیدنژاد شهدای امنیت شمالغرب کشور در حسینیه امام خمینی(ره) تفسیر نوع زندگی بشر را از خاصیت های مجلس بزرگداشت شهدا دانست و ابراز داشت: قرن امروز قرن بشریت است چرا که بشر، سبک زندگی خود را در این دوره گم کرده است، اما برای بسیاری، سبک زندگی و اهداف شهدا قابل تفسیر نیست.

وی افزود: باید با نگاهی بر سبک زندگی شهدا، از نوع زندگانی و اهداف آنان الگو گرفت، وصال به حق و نظاره بر وجه الله، محصول زندگی شهید است.

امام جمعه جلفا خاطرنشان کرد: فرعون با سبک و مکتب «همه برای من» حکومت می کرد تا چند صباحی بیشتر حکومت کند، اما شهید در نقطه مقابل این نوع سبک زندگی است، امروز اگر در کشور ما یاد و خط و مرام شهید، گم یا کمرنگ شود، حقوق نجومی و مفسد اقتصادی معنا پیدا می کند.

حجت الاسلام سنجری ادامه داد: اگر مدافعان حرم اهل بیت(ع)، سال ها در سوریه مبارزه می کنند چیزی جز عشق به ملت نیست که خون خود را برای برقراری امنیت و آرامش ملت فدا می کند.

وی با انتقاد از سهم خواهی برخی از سفره انقلاب عنوان کرد: سهم شهدا از سفره انقلاب این بود که شهید محرم علیپور شهید اهل شهرستان مرند، در وصیت نامه خود به فرزندانش، می نویسد شما سهم بیشتری نسبت به سایر افراد این جامعه ندارید.

خیانت آقازاده های آمریکانشین به خون شهدا

امام جمعه جلفا همچنین با بیان اینکه شهید مصداق غیرت است، اذعان داشت: دشمن امروز با بهره گیری از برخی افرادی در داخل به مردم القا می کنند که اگر کشور به این وضع اقتصادی دچار شده است، به دلیل حضور و هزینه ایران در سوریه است، این در حالی است که درآمد ایران از فروش نفت در ۱۰ یا ۱۵ سال اخیر برابر با هزار و ۲۵۰ میلیارد دلار بوده و ایران در ۷ سال اخیر در سوریه، ۲۰ میلیارد دلار هزینه کرده است، اما آمریکا ۷ تریلیون دلار یعنی ۳۵۰ برابر ایران در سوریه هزینه کرده است.

حجت الاسلام سنجری افزود: برخی شعار «نه غزه، نه لبنان» را در ایران سر می دهند اما همان ها نمی دانند که همین شعار را در امنیت و آزادی ایران سر می دهند.

وی با انتقاد از آقازاده های آمریکانشین ادامه داد: برخی مسئولین نتوانستند به پویش «فرزندت کجاست» پاسخ دهند، ۵ هزار آقازاده مسئولان ایرانی در آمریکا و کانادا تحصیل کرده و سیر می کنند و این خیانت به خون شهیدان است.

مذاکرات برجام به برکت قدرت موشکی ایران انجام شد

امام جمعه جلفا در ادامه اظهار داشت: اگر دولت وارد مذاکره درباره برجام با قدرت های جهانی شد، به برکت قدرت موشک و آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.

حجت الاسلام سنجری تاکید کرد: مشکل مملکت این است که برای جان دادن در میدان جنگ و مبارزه، جوانان را اعزام می کنیم اما برای پست و مقام، بازنشستگان بر مسند می نشینند، مشکل مملکت از انتصاب های فامیلی و مسئولین پیر و سیر است.

وی خاطرنشان کرد: نماینده منتخب لیستی در مجلس، برای حل مشکلات برون رفت ممکلت طرح می دهد که نظامیان به پادگان برگردند و سران فتنه رفع حصر شوند، اما این ها مشکلات مملکت نیست، مشکل مملکت این است که یک وزیر با امضای ۱۵۰ نماینده اعلام وصول می شود اما در زمان استیضاح به ۷۰ رأی کاهش پیدا می کند.

امام جمعه جلفا با اشاره به سیاست «حمایت هدایتی» رهبر انقلاب در قابل دولت عنوان کرد: برخی سخن از کنار رفتن دولت می گویند اما به فرموده رهبر انقلاب اسلامی، همه باید به دولت کمک کنند تا از این وضع، رهایی یابد.

حجت الاسلام سنجری اظهار داشت: مسئولین به مکتب شهدا برگردند، خدمتی که به مردم ارائه می شود، در شأن این مردم نیست، چرا که آن ها جان دادند و خون دادند، حضور حداکثری در انتخابات داشته و حماسه های ۹ دی و ۲۲ بهمن را خلق کردند.