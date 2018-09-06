به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان پارکها و زیباسازی شهرداری تبریز، علی مدبر با اعلام این خبر اظهار داشت: افزایش فضاهای سبز عمومی یکی از سیاستهای مجموعه فضای سبز تبریز جهت افزایش چشمگیر فضاهای سبز در سطح شهر به شمار میرود.
مدبر افزود: به همین منظور پشت بامهای بزرگ موجود در سطح شهر ظرفیت های خوبی محسوب میشوند که میتوان در مرحله نخست این طرح را در فضاهای بیش از ۵۰۰ متر مربع عملیاتی و اجرا کرد.
وی گفت: به طور مثال شهرداری تبریز طی سالهای گذشته دو نمونه فضا در چهارراه شهید بهشتی و مجموعه عتیق ایجاد کرده که پشت بام این دو مورد بالغ بر ۳۰ هزار متر مربع یا ۳ هکتار است.
مدیرعامل سازمان پارکها و زیباسازی شهرداری تبریز این دو نمونه را پتانسیلی خوب جهت ایجاد فضای سبز عمودی دانسته و تصریح کرد: در حال حاضر وقتی از بالا به این فضاها نگاه میکنیم تنها پشت بامهای ایزوگام شده به صورت ورقهای آلومینیومی دیده میشود که این منظره در شان شهر تبریز نیست.
مدبر از تصویب سیاستهای تشویقی جهت اجرای این طرح به طور عمومی خبر داده و گفت: قصد داریم در انبوه سازیها، ساختمان بیمارستانها، دانشگاهها و... این طرح را اجرا کنیم.
وی با اشاره به ضرورت اجرای این طرح، اظهار داشت: تبریز از لحاظ تراکم و بافت شهری در رتبههای نخست بین سایر کلانشهرها قرار دارد که همین موضوع ایجاد فضای سبز در پشت بامها به خصوص در انبوه سازیها، مجتمعهای بزرگ و... ضروری میسازد.
مدیرعامل سازمان پارکها و زیباسازی شهرداری تبریز افزود: با توجه به رشد عمودی شهرها در زندگی امروز و کمبود فضاهای شهری، امکان توسعه فضای سبز محدود میشود و در چنین شرایطی پشت بامها فضایی برای این مورد هستند.
گفتنی است، این طرح به همت سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز و با مشارکت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری و سازمان نظام مهندسی مورد بررسی قرار گرفته و به زودی اجرا می شود.
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