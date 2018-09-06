رقابت های قهرمانی تکواندوی کشور نوجوانان در زنجان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های قهرمانی کشور نوجوانان در دو گروه پسران و دختران از امروز(پنجشنبه) ۱۵ شهریورماه به مدت ۴ روز و به میزبانی هیئت تکواندو استان زنجان در سالن ۶۰۰۰ نفری مجموعه انقلاب برگزار می‌شود.

در بیست و نهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان در رده پسران ۳۰۹ تکواندوکار حضور دارند که در دو بش اوزان فرد و زوج به رقابت می پردازند.

رقابت‌های گروه پسران در اوزان فرد (۴۵-، ۵۱-، ۵۹-، ۶۸- و ۷۸- کیلوگرم) امروز ۱۵ شهریورماه و مبارزات اوزان زوج (۴۸-، ۵۵-، ۶۳-، ۷۳- و ۷۸+ کیلوگرم) روز جمعه – ۱۶ شهریورماه برگزار می‌شود.

همچنین در رده دختران که بیست و سومین دوره این رقابت‌ها برگزار می شود، ۳۱۴ تکواندوکار شرکت دارند که رقابت‌های گروه دختران نیز در اوزان فرد (۴۲-، ۴۶-، ۵۲-، ۵۹- و ۶۸- کیلوگرم) از روز شنبه ۱۷ شهریورماه و رقابت‌های اوزان زوج (۴۴-، ۴۹-، ۵۵-، ۶۳- و ۶۸+ کیلوگرم) روز یکشنبه – ۱۸ شهریورماه پیگیری خواهد شد.

این دوره از مسابقات بر روی ۵ شیاپ‌چانگ و با هوگو الکترونیکی و کلاه معمولی انجام می‌شود.

