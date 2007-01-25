اجلاس اقتصادی "پاریس 3" امروز آغاز به کار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در این اجلاس، نمایندگان 40 کشور و 14 موسسه بین المللی حضور دارند و هدف از آن، حمایت از دولت "فواد سنیوره" نخست وزیر لبنان است که از هواداران غرب به شمار می رود.

در اجلاس یک روزه "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد، "کاندولیزا رایس " وزیر امورخارجه آمریکا، "خاویر سولانا" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و "پل ولفوویتز" رئیس بانک جهانی حضور خواهند داشت.

ریاست اجلاس را "ژاک شیراک" رئیس جمهوری فرانسه برعهده دارد که از حامیان سرسخت دولت لبنان به شمار می رود و محورهای کار اجلاس درباره جهش اقتصادی و تولید، بهبود شرایط معیشتی لبنانی ها و اصلاح موازنه های بزرگ مالی است.

پیش از آغاز اجلاس، برخی کشورها و اتحادیه اروپا میزان کمک های خود به لبنان را اعلام کردند ودولت آمریکا از تصمیم خود برای اعطای کمک 770میلیون دلاری به دولت سنیوره خبر داد.

کمیسیون اروپا نیز وعده داد مبلغ 400میلیون دلار در اختیار لبنان قرار دهد و فرانسه نیز اعلام کرد که وامی را به ملبغ 500 میلیون دلار با برخی شرایط به لبنان ارایه خواهد کرد.