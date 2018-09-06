نوجوانان استعدادهای عظیم کشور در رشته تکواندو هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پولادگر عصر پنج شنبه در مراسم افتتاحیه مسابقات قهرمانی تکواندو نوجوانان کشور در ورزشگاه ۶ هزار نفری انقلاب با بیان اینکه تکواندو ایران طی سال‌های اخیر توانسته در عرصه‌های مختلف آسیایی و جهانی نتایج قابل قبولی را کسب کند، افزود: فرودین ماه سال جاری تیم ملی نوجوانان ایران در دوازدهمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان ۲۰۱۸، با کسب ۷ طلا و ۲ برنز بعد از هشت سال قهرمان جهان شد.

رئیس فدراسیون تکواندو ادامه داد: حضور ورزشکاران در مسابقات قهرمانی نوجوانان نشان از این دارد که در رده‌های پایه استعداد خوبی داریم و باید با استفاده از این فرصت‌ها قهرمانی‌های بزرگ را نشانه برویم.

پودلاگر با بیان اینکه رشته تکواندو ظرفیت‌ها و استعدادهای خوبی در زمینه کسب عناوین قهرمانی دارد، افزود: تیم ملی تکواندوی ایران ۱۰۰ درصد سهمیه تکواندوی ایران برای حضور در المپیک آرژانتین را کسب کرد.

وی یادآور شد: در رقابت‌های کسب سهمیه المپیک تکواندو جوانان، ۱۷ و ۱۸ فروردین‌ماه برگزار شد و تیم ملی ایران که با ۶ نماینده در این رقابت‌ها سه نماینده پسر و سه نماینده دختر شرکت کرده بود، موفق شد صد در صد سهمیه حضور در بازی‌های المپیک ۲۰۱۸ آرژانتین را مقتدرانه به دست آورد.

رئیس فدراسیون تکواندو با بیان اینکه جایگاه تکواندوی ایران؛ قهرمانی جهان است، گفت: ایران کشوری است که ظرفیت‌های بسیاری در رشته ورزشی تکواندو دارد.

پولادگر با اشاره به اینکه موفقیت‌های اخیر کسب شده نشان داده که جایگاه تکواندوی کشور قهرمانی جهان است، افزود: در واقع همه این ورزشکارانی که چندی پیش در مسابقات قهرمانی جهان حضور داشتند و به المپیک راه یافتند؛ از همین ظرفیت‌ها و استعدادهای برتری بودند که امروز در مسابقات قهرمانی کشور حضور دارند.

رئیس فدراسیون تکواندو با اشاره به اینکه نوجوانان در واقع استعدادهای عظیم کشور در رشته تکواندو هستند؛ گفت: حضور ۶۰۰ ورزشکار نوجوان در مسابقات قهرمانی تکواندو نوجوانان کشور نشان از اقتدار و تضمین آینده کشور در رشته تکواندو دارد.