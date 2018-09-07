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۱۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۴:۰۴

ابداع یک سیستم جدید؛

کشف احساسات انسان با حرکات چشم!

کشف احساسات انسان با حرکات چشم!

دانشمندان موفق به ابداع سیستمی شده اند که با بررسی و رصد حرکات چشم به رایانه ها امکان می دهد به سرعت و با دقت احساسات افراد را تشخیص دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وی تری، این سیستم پس از ردگیری حرکات چشم افراد در زمانی که آنها در حال مشاهده تصاویر مختلف هستند پی خواهد برد که اشخاص نسبت به تصاویر یادشده احساس مثبت داشته اند یا منفی.

سیستم یادشده مبتنی بر دو فناوری پیش رفته ردگیری چشم و الکترو-انسفالوگرافی است و در دانشگاه آکسفورد ابداع شده است. ابزار یادشده برای پی بردن به احساسات افراد نقاطی از تصویر که چشم بر روی آنها تمرکز می کند را در نظر گرفته و سپس فعالیت الکتریکی مغز را برآورد می کند تا مشخص شود آیا مشاهده بخش های مذکور فرد را راضی کرده یا موجب حس نارضایتی در وی شده است.

استفاده از این فناوری دسته بندی تصاویر را بر مبنای احساسات انسان ها تسهیل می کند. محققان دانشگاه آکسفورد دقت این سیستم در مقایسه با سیستم های مشابه را بسیار بیشتر برآورد کرده اند. سیستم یادشده می تواند در رشته های مختلف پزشکی و روانشناسی و غیره کارکردهای گسترده ای داشته باشد.

کد مطلب 4396106

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