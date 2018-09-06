سهم نفت در اشتغال خوزستان کمتر از ۴ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی ظهر پنج شنبه در دهمین جلسه شورای اشتغال خوزستان با حضور سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اهواز اظهار کرد: در استان خوزستان برای رونق اشتغال، رفع مشکل بیکاری، طرح های اشتغال فراگیر روستایی، قرارداد سهم کمک های فنی و اعتباری با بانک ملی برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه های با پیشرفت بیش از ۶۰ درصد با تسهیلات بانکی با سود هشت درصد و یارانه ۱۰ درصدی دولت و اشتغال فراگیر در حال اجراست.

وی افزود: کار در این طرح ها به طور نسبی خوب پیش رفته و هیئتی برای نظارت سرزده بر این طرح ها تعیین شده تا از هزینه کرد اعتبارات در محل خود و به صورت صحیح اطمینان حاصل کنیم.

استاندار خوزستان با اشاره به طرح کارورزی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در استان و اعلام نارضایتی از روند کند اجرای آن تصریح کرد: این طرح سال گذشته آن‌طور که باید و شاید پیش نرفت و راضی کننده نبود.

شریعتی با اشاره به آمار بیکاری استان در سال ۹۰ و کاهش آن در سال ۹۵ ادامه داد: در سال ۹۰ نرخ بیکاری خوزستان ۲۵ درصد بود که در سال ۹۵ این رقم به ۱۴ درصد رسید که بیانگر کاهش نرخ بیکاری در استان است.

وی بیان کرد: نرخ بیکاری در شهرهای مختلف استان باهم فرق دارد و تلاش داریم تا توازن منطقه ای میان آنها ایجاد شود.

به گفته استاندار خوزستان، ستادی برای مدیریت شرایط سخت اقتصادی به دلیل تحریم ها و آثار آنها بر اقتصاد استان تشکیل شده که با رصد شرایط اقتصادی تصمیمات لازم را اتخاذ می کند.

وی با اشاره به حل مشکل گروه ملی و کشت و صنعت هفت تپه یاد آور شد: مشکل گروه ملی و هفت تپه تا حدود زیادی حل شده و در بحث مشاغل خانگی عملکرد بد نبوده و انتظار داریم روند بررسی طرح ها در کمیته های فنی سریع تر و خواب طرح ها کمتر شود.

شریعتی خطاب به انوشیروان محسنی بندی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: انتظار داریم از ۳۰ درصد اعتبارات اشتغال فراگیر روستایی سهم بیشتری به خوزستان اختصاص یابد چون نرخ بیکاری در استان از متوسط نرخ بیکاری در کشور پایین تر و نرخ مشارکت بیشتر است.

استاندار خوزستان ادامه داد: درصد واحد و نسخه یکسانی برای تخصیص اعتبارات اشتغال زایی در همه کشور نباید تعیین و پیچیده شود.

وی در پایان گفت: ۶۷ درصد تولید نفت کشور در خوزستان انجام می شود اما سهم نفت در اشتغال استان کمتر از ۴ درصد است.