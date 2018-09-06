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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۲۰:۳۴

معاون استانداری خوزستان خواستار شد؛

ضرورت بازنگری طرح های اشتغالزایی به دلیل نوسانات ارزی

ضرورت بازنگری طرح های اشتغالزایی به دلیل نوسانات ارزی

اهواز- معاون امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار خوزستان گفت: به دلیل نوسانات نرخ ارز و آثار آن نیاز به بازنگری و تجدیدنظر در طرح های توجیهی مالی طرح های اشتغالزایی داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی بحرینی مقدم ظهر پنج شنبه در دهمین جلسه شورای اشتغال خوزستان با حضور سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اهواز اظهار کرد: اعتبارات اشتغالزایی استان امسال سه هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان است که ۵۰ درصد آن در فاز اول اختصاص یافته است.

وی افزود: این اعتبارات برای یک هزار و ۶۸۳ طرح اختصاص یافته که ۷۰۰ میلیارد تومان آن با ۹ هزار و ۲۳۵ فرصت شغلی جدید به بانک ها ارجاع داده شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار خوزستان تصریح کرد: تاکنون ۷۶۲ طرح با اعتبار ۱۱۸ میلیارد تومان و اشتغالزایی یک هزار و ۸۴۵ نفر بررسی و ۷۰ درصد از سهم ۵۰ درصدی ابتدایی جذب شده که باتوجه به مسائل و مشکلاتی که در سامانه اشتغال داشتیم تخصیص اعتبارات دیر اتفاق افتاد.

بحرینی مقدم عنوان کرد: اقتصاد استان بیش از ۱.۵ برابر اقتصاد سایر استان ها دولتی است که به دلیل اجرای طرح های بزرگ و ملی است و مشاغل خرد کمتر امکان بروز و توسعه پیدا کرده اند.

وی اضافه کرد: به دلیل نوسانات نرخ ارز و آثار آن نیاز به بازنگری و تجدیدنظر در طرح های توجیهی مالی طرح های مصوب و تخصیص تسهیلات تکمیلی به آنها داریم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار خوزستان یادآور شد: افزایش نرخ ارز باعث تجدید نظر در سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی شده و سقف ۱۰ درصد جوابگوی نیازشان نیست و از ۳۰ درصد متمرکز باتوجه به اینکه ۷۰۰ میلیارد تومان طرح داریم انتظار داریم سقف تخصیصی به استان افزایش یابد.

بحرینی مقدم در پایان بیان کرد: تمام توان خود را برای حفظ وضعیت اشتغال موجود گذاشتیم و حفظ اشتغال موجود اولویت نخست معاونت اقتصادی استانداری خوزستان است.

کد مطلب 4396111

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