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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۲۰:۳۹

همایش مداحان یگان های ارتش در خوزستان برگزار شد

همایش مداحان یگان های ارتش در خوزستان برگزار شد

اهواز ـ اولین همایش مداحان و شعرای آئینی یگان های ارتش در خوزستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم محمد مختاری فر جانشین قرارگاه جنوب غرب ارتش ظهر امروز پنجشنبه در اولین همایش مداحان و شعرای آئینی یگان های ارتش در خوزستان اظهار کرد: صراط مستقیم در قرآن بیان شده و ما هر روز آن را در نماز می خوانیم؛ این مهم در صورتی محقق خواهد شد که ولایت باشد تا ما را در این راه قرار بدهد.

مختاری فر افزود: امروز ترامپ، ولیعهد سعودی و دیگر حاکمان ظالم نمی توانند ما را در صراط مستقیم قرار بدهند؛ ولایت امیرالمومنین (ع) و ادامه دهنده همان ولایت یعنی ولایت فقیه به شرط اینکه گوش به فرمان باشیم، تضمین کننده قرار گرفتن در صراط مستقیم است.

جانشین قرارگاه جنوب غرب ارتش تصریح کرد: امروز مداحان برای تبیین عاشورا باید یک سری شرایط را بپذیرند چون در تمام دنیا رصد می شوند، پس باید آنچه در کربلا و عاشورا اتفاق افتاده را بدون شاخ و برگ دادن بیان کنند.

حجت الاسلام محمد خاکی ارشد عقیدتی سیاسی های ارتش در خوزستان نیز در این مراسم بیان کرد: امروز در شادی و عزای اهل بیت (ع) پرچم روی دوش مداحان قرار گرفته و تمام هیئت زیبایی و زینتش به مداح است.

وی افزود: شور حسینی توسط مداحی ایجاد می‌شود، پس اگر مداحان به آنچه که بزرگان دین بیان فرموده اند، توجه داشته باشند قطعا مداحی می تواند خیلی اثربخش و گاهی حتی از سخنرانی هم بیشتر تأثیرگذار باشد.

هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در خوزستان عنوان کرد: امروز مداحی فکر و باورهای دینی مردم را شکل می‌دهد پس باید مراقب بود که چه چیزی را بیان کنیم؛ باید آنچه را که از طرف معصوم (ع) بیان شده را بدون کم و زیاد متنقل و هیچ بدعتی در عزاداری ایجاد نکنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش یک روزه تعدادی از اساتید به صورت کارگاهی مطالب را بیان و در پایان از پیر غلامان و ذاکران اهل بیت (ع) ارتش در خوزستان تقدیر شد.

کد مطلب 4396113

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