بذری فینالیست شد/ خواجه صالحانی به رده بندی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های جام دیمیتری کرکین روسیه، از صبح امروز در شهر یاکوتسک و با برگزاری مسابقات پنج وزن نخست آغاز شد.

نتایج کشتی گیران کشورمان در پایان رقابت های روز نخست به شرح زیر است:



در وزن ۵۷ کیلوگرم پوریا ترکمان پس از استراحت در دور اول در دور ایگور پتروف از روسیه را با نتیجه ۴ بر ۴ از پیش رو برداشت وی در دور بعد مقابل آریان تیوترین از روس با نتیجه ۱۳ بر ۳ شکست خورد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، ترکمان به گروه بازنده ها رفت وی ابتدا باید به مصاف کشتی گیری از کشور روسیه برود و در صورت غلبه بر این حریف در دیدار رده بندی مقابل کشتی گیر ژاپنی قرار می گیرد. در این وزن آریان تیوترین از روسیه و پرویز ابراهیم اف از آذربایجان فینالیست شدند.



در وزن ۶۵ کیلوگرم پیمان بیابانی در دور نخست رومان میخایلوف از روسیه را با نتیجه ۵ بر صفر شکست داد و در دور دوم نیز مقابل ماریک کوت از استونی با نتیجه ۱۰ بر صفر به پیروزی رسید. بیابانی در کشتی سوم خود با نتیجه ۴ بر ۴ مغلوب حریف روس خود شد و با توجه به شکست این کشتی گیر مقابل حریف مغولی، بیابانی از دور رقابت ها کنار رفت. در این وزن ویکتورراسادین از روسیه و تولگا تومور اوچیر از مغولستان به دیدار فینال راه یافتند.



در وزن ۸۶ کیلوگرم احمد بذری در دور اول مقبال ایوان بوریسوف از روسیه با توجه به مصدومیت و حاضر نشدن این کشتی گیر به پیروزی رسید وی در دور بعد اویتومن اورگودول نایب قهرمان آسیا و دارنده مدال برنز بازی های آسیایی از مغولستان را با نتیجه ۸ بر ۲ مغلوب کرد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. بذری در این مرحله ویلو هینو از فنلاند را با نتیجه ۱۱ بر صفر مغلوب کرد و راهی دیدار فینال شد. بذری در دیدار فینال به مصاف آرسن علی موسالالیف قهرمان جوانان جهان و قهرمان زیر ۲۳ سال اروپا از روسیه می رود.



دروزن ۹۷ کیلوگرم مسعود خواجه صالحانی در دور نخست با نتیجه ۱۳ بر صفر مقابل آیون بولتونوف از روسیه به پیروزی رسید. وی در دور بعد مقابل نورماگمد گادجیف قهرمان جوانان جهان و امیدهای اروپا و دارنده مدال برنز اروپا از آذربایجان با نتیجه ۸ بر صفر شکست خورد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال به دیدار رده بندی رفت. حریف صالحانی در این دیدار به مصاف ایگور اوسیانکوف از روسیه می رود. در این وزن گادجیف از آذربایجان و باتزول اولزیسایخان از مغولستان به دیدار فینال راه یافتند.

رقابت های شانس مجدد، رده بندی و فینال پنج وزن نخست فردا (جمعه) برگزار می شود.