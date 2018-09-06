از سرگیری تظاهرات در بصره و آتش سوزی مجدد ساختمان استانداری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، در حالی که فرمانده عملیات بصره تصمیم ممنوعیت آمد و رفت در این استان را پیش از اجرایی شدن آن لغو کرد، حدود هزار نفر از نیروهای واکنش سریع، نیروهای ضد شورش و نیروهای ویژه در شهر بصره از جمله در نزدیکی ساختمان استانداری استقرار یافته اند.

یک امنیتی عراقی گفت: نیروهای آتش نشانی تلاش می کنند ساختمان شورای استانداری بصره که بار دیگر دچار حریق شده است را خاموش کنند.

منبع مذکور افزود: روز گذشته نیز ساختمان شهرداری بصره در مرکز این شهر دچار حریق شد.

تظاهرات ساکنان استان بصره عراق در اعتراض به اوضاع بد خدمات رسانی طی روزهای اخیر تشدید شد و معترضان در واکنش به کشته و زخمی شدن شماری از معترضین، ساختمان استانداری را به آتش کشیدند.

اعتراضات خشونت بار در بصره در جنوب عراق در حالی وارد سومین روز خود می شود که بر اساس یک آمار رسمی تاکنون ۹ کشته و ۱۰۴ مجروح بر جای گذاشته است.