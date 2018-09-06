به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سفر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به کشور روسیه، نشست کمیسیون همکاری مجلس شورای اسلامی و دومای دولتی مجمع فدرال فدراسیون روسیه امروز در شهر ولگوگراد برگزار شد.

این نشست با حضور هیئت پارلمانی کشورمان و جمعی از مسئولان اتاق بازرگانی و معاونان وزرای دو کشور برگزار شد.

در این دیدار علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست اتاق بازرگانی ایران و روسیه که امروز در ولگوگراد برگزار شد، تأکید کرد: مسئولان دو کشور امروز با هم مذاکراتی را انجام دادند و باید مشکلات سر راه را با پارلمان‌های دو کشور ایران و روسیه در میان بگذارند.

در ادامه این دیدار لاریجانی از احمدی معاون وزیر راه درخواست کرد تا توضیحاتی را در رابطه با توافقات در زمینه حمل و نقل ریلی و همکاری‌های دو کشور در حوزه راه آهن توضیحاتی بدهند.

احمدی در این نشست گفت: در زمینه حمل و نقل ریلی توافقاتی میان دو کشور صورت گرفته است.

در ادامه لاریجانی با اشاره به گزارش آقای احمدی تأکید کرد: قطعا مجلس به حوزه حمل و نقل به ویژه حوزه ریلی و همچنین به شرکت‌های حمل و نقل بین دو کشور توجه خواهد کرد.

همچنین در این نشست معاون وزیر اقتصاد گفت: وزارت اقتصاد به عنوان وزارتخانه‌ای که باید این مذاکرات و توافقات را امضا کند آماده است که جهت پشتیبانی از این توافقات وارد عمل شود.

در این نشست همچنین زمانی‌نیا معاون وزیر نفت گفت: بعد از برجام، روسیه نقش مهمی در به ثمر رساندن این توافق داشت و روابط ایران و روسیه رو به گسترش است.

در ابتدای این دیدار، ویچسلاو والودین رئیس دومای روسیه با بیان اینکه همکاران در مجالس و مسئولان دو کشور ایران و روسیه اتفاق نظر دارند که در این مقطع زمانی باید همکاری‌های راهبردی میان ایران و روسیه وجود داشته باشد، گفت: همکاری‌های زیادی بین دو کشور وجود دارد اما کافی نیست.

وی تأکید کرد: باید اجلاس‌های مشترک پارلمانی بین ایران و روسیه ادامه یابد تا این همکاری‌ها گسترده‌تر شود.

ویچسلاو والودین با بیان اینکه در بحص روابط ایران و روسیه در زمینه نفت شرکت‌های مختلفی صحبت کرده‌اند، ادامه داد: در این حوزه به نقاط مشترکی رسیده‌ایم. همچنین در زمینه تجارت، کشاورزی، حمل و نقل ریلی و همکاری‌های بانکی می‌توانیم همکاری‌هایی داشته باشیم.