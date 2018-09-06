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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۲۰:۴۲

نشست کمیسیون همکاری مجالس ایران و روسیه؛

لاریجانی:مسئولان مشکلات را با پارلمان‌های دو کشور در میان بگذارند

لاریجانی:مسئولان مشکلات را با پارلمان‌های دو کشور در میان بگذارند

روسای مجالس دو کشور ایران و روسیه بر ضرورت توسعه همکاری های اقتصادی میان دو کشور تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سفر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به کشور روسیه، نشست کمیسیون همکاری مجلس شورای اسلامی و دومای دولتی مجمع فدرال فدراسیون روسیه امروز در شهر ولگوگراد برگزار شد.

این نشست با حضور هیئت پارلمانی کشورمان و جمعی از مسئولان اتاق بازرگانی و معاونان وزرای دو کشور برگزار شد.

در این دیدار علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست اتاق بازرگانی ایران و روسیه که امروز در ولگوگراد برگزار شد، تأکید کرد: مسئولان دو کشور امروز با هم مذاکراتی را انجام دادند و باید مشکلات سر راه را با پارلمان‌های دو کشور ایران و روسیه در میان بگذارند.

در ادامه این دیدار لاریجانی از احمدی معاون وزیر راه درخواست کرد تا توضیحاتی را در رابطه با توافقات در زمینه حمل و نقل ریلی و همکاری‌های دو کشور در حوزه راه آهن توضیحاتی بدهند.

احمدی در این نشست گفت: در زمینه حمل و نقل ریلی توافقاتی میان  دو کشور صورت گرفته است.

در ادامه  لاریجانی با اشاره به گزارش آقای احمدی تأکید کرد: قطعا مجلس به حوزه حمل و نقل به ویژه حوزه ریلی و همچنین به شرکت‌های حمل و نقل بین دو کشور توجه خواهد کرد.

همچنین در این نشست معاون وزیر اقتصاد گفت: وزارت اقتصاد به عنوان  وزارتخانه‌ای که باید این مذاکرات و توافقات را امضا کند آماده است که جهت پشتیبانی از این توافقات وارد عمل شود.

در این نشست همچنین زمانی‌نیا معاون وزیر نفت گفت: بعد از برجام، روسیه نقش مهمی در به ثمر رساندن این توافق داشت و روابط ایران و روسیه رو به گسترش است.

در ابتدای این دیدار، ویچسلاو والودین رئیس دومای روسیه با بیان اینکه همکاران در مجالس و مسئولان دو کشور ایران و روسیه اتفاق نظر دارند که در این مقطع زمانی باید همکاری‌های راهبردی میان ایران و روسیه وجود داشته باشد، گفت: همکاری‌های زیادی بین دو کشور وجود دارد اما کافی نیست.

وی تأکید کرد: باید اجلاس‌های مشترک پارلمانی بین ایران و روسیه ادامه یابد تا این همکاری‌ها گسترده‌تر شود.

ویچسلاو والودین با بیان اینکه در بحص روابط ایران و روسیه در زمینه نفت شرکت‌های مختلفی صحبت کرده‌اند، ادامه داد: در این حوزه به نقاط مشترکی رسیده‌ایم. همچنین در زمینه تجارت، کشاورزی، حمل و نقل ریلی و همکاری‌های بانکی می‌توانیم همکاری‌هایی داشته باشیم.

کد مطلب 4396117

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