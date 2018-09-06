تولیدکنندگان عناب خراسان جنوبی شناسنامه دار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم ولی پور مطلق عصر پنج شنبه در نخستین جشن استانی شکرگزاری برداشت عناب اظهار داشت: در حوزه برداشت عناب توانسته ایم به محصول قابل توجه ای دست پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه سطح زیر کشت این محصول در استان توسعه پیدا کرده است، بیان کرد: همه این ها در وهله نخست مرهون عنایت و لطف خداوند بوده که برکت و لطف خود را به کشاورزان استان عطا فرمود و دوم اراده محکم و همت بزرگ کشاورزان خراسان جنوبی بوده که در منطقه غیربرخوردار وضعیت تولید مورد رضایت خودشان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت ها و محدودیت های بخش کشاورزی استان، عنوان داشت: خداوند در کنار محدودیت های مختلف از جمله منابع آبی محدود، خشکسالی طولانی، شرایط زیرساختی غیربرخوردار پتانسیل های خوبی به استان عنایت کرده است.

تولید ۹۶ درصد عناب کشور

ولی پور مطلق، تولید ۹۶ درصد تولید عناب کشور، رکوردار تولید زرشک در سطح بین المللی و جایگاه مناسب در زعفران و انار را از جمله ظرفیت های کشاورزی استان عنوان کرد و گفت: در کنار این پتانسیل های قابل توجه از معادن، دانش بومی، ظرفیت های انسانی قابل توجه، صنایع دستی و دانش بومی برخوردار است.

وی با تأکید بر اینکه مردم زکات خود را نسبت به این نعمت ها ادا کرده اند و در تمام مقاطع مشارکت فوق العاده ای داشته اند، افزود: اما بخشی از زکات مربوط به سرمایه گذاران فکر، اندیشه، علم و ثروت بوده که باید قدم به میدان بگذارند و در زمینه هایی که می تواند به رشد و توسعه این آب و خاک کمک کند، وارد شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: در حوزه فراوری دست کمک به سرمایه گذاران دراز کرده و برای حمایت از این افرد اعلام آمادگی می کنیم.

ولی پور مطلق با اشاره به اینکه در دولت ظرفیت های مالی فرآوانی ایجاد شده که در جذب آن دچار مشکل هستیم، بیان داشت: افرادی که توانایی تبدیل این پول به صنایع فراوری، اشتغال را دارند می توانند از این تسهیلات و منابع مالی استفاده کنند.

وی به اقدامات انجام شده در حوزه توسعه و معرفی محصول عناب استان اشاره کرد و گفت: در این راستا شناسنامه دار کردن بهره برداران را تکمیل کرده ایم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه ایجاد نهالستان را از حالت مخلوط خارج و به صورت اختصاصی تبدیل کرده ایم، بیان کرد: در استفاده از رقم های خارجی نیز کارهای مطالعاتی زیادی انجام و بومی سازی آن در دستور کار است.

ولی پور مطلق انجام مطالعات بیولوژیک، طرح ملی در حوزه شناسایی، جمع آوری و ارزیابی بومی ژرم پلاسم های بومی مختلف و ایجاد نهالستان های عناب های پیوند را از دیگر اقدامات انجام شده در این حوزه برشمرد و گفت: با اجرای این اقدامات امروز شاهد رقم های تولیدی مختلف هستیم که میزان برداشت در واحد سطح را بسیار افزایش داده است.

وی اضافه کرد: امروز شاهد وضعیت مطلوبی در برداشت عناب هستیم و به دنبال توسعه در برداشت و بازار فروش این محصول هستیم.