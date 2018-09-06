رتبه مطلوب خوزستان در جذب تسهیلات اعتبارات مشاغل روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل حنیف ظهر پنج شنبه در دهمین جلسه شورای اشتغال خوزستان با حضور سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اهواز اظهار کرد: ۳۳۷ میلیارد تومان اعتبار اشتغال زایی روستایی خوزستان تعیین شده که تاکنون ۴۵۰ میلیارد ریال آن جذب شده است.

وی افزود: در تمام مراحل براساس تعداد طرح های واصل شده که ۵۰۷۰ طرح بوده که طرح ها بررسی و خوزستان در اجرای تسهیلات اشتغالزایی روستایی در رده های دوم تا چهارم است.

مدیرکل استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: این طرح ها ۱۳ هزار و ۳۱۵ اشتغال مستقیم و دو هزار و ۸۰۰ اشتغال غیر مستقیم دارند که روند خوبی را طی و در مرحله پرداخت هم در صورت همکاری اگر بانک ها وضعیت خوبی ایجاد می شود.

حنیف در پایان یادآور شد: اغلب شهرهای خوزستان در بحث اعتبارات اشتغالزایی روستایی خوب کار کردند و تنها شهرهای امیدیه، باوی، ماهشهر، شادگان و کارون باید در کمیته فنی اشتغال بیشتر کار کنند.