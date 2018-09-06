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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۲۰:۵۱

مدیرکل استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

رتبه مطلوب خوزستان در جذب تسهیلات اعتبارات مشاغل روستایی

رتبه مطلوب خوزستان در جذب تسهیلات اعتبارات مشاغل روستایی

اهواز - مدیرکل استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: خوزستان در اجرای تسهیلات روستایی در رده های دوم تا چهارم کشور قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل حنیف ظهر پنج شنبه در دهمین جلسه شورای اشتغال خوزستان با حضور سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اهواز اظهار کرد: ۳۳۷ میلیارد تومان اعتبار اشتغال زایی روستایی خوزستان تعیین شده که تاکنون ۴۵۰ میلیارد ریال آن جذب شده است.

وی افزود: در تمام مراحل براساس تعداد طرح های واصل شده که ۵۰۷۰ طرح بوده که طرح ها بررسی و خوزستان در اجرای تسهیلات اشتغالزایی روستایی در رده های دوم تا چهارم است.

مدیرکل استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: این طرح ها ۱۳ هزار و ۳۱۵ اشتغال مستقیم و دو هزار و ۸۰۰ اشتغال غیر مستقیم دارند که روند خوبی را طی و در مرحله پرداخت هم در صورت همکاری اگر بانک ها وضعیت خوبی ایجاد می شود.

حنیف در پایان یادآور شد: اغلب شهرهای خوزستان در بحث اعتبارات اشتغالزایی روستایی خوب کار کردند و تنها شهرهای امیدیه، باوی، ماهشهر، شادگان و کارون باید در کمیته فنی اشتغال بیشتر کار کنند.

کد مطلب 4396122

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