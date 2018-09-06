آزادکاران پنج وزن دوم حریفان خود را شناختند/ آغاز پیکارها از جمعه

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج قرعه کشی نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۶۱ کیلوگرم که ۲۸ کشتی گیر حضور دارند محمد رمضان پور در دور نخست به مصاف ماگومد حاجی کاسونوف از آذربایجان می رود و در صورت پیروزی بر این حریف در دور بعد با برنده آیسین وینکوروف و سیمن ولادمیراف از روسیه کشتی می گیرد. در همین وزن مجید داستان در دور اول با ایگور دروزیانوف از روسیه کشتی می گیرد و در صورت پیروزی بر این کشتی گیر در دور بعد به مصاف برنده نیکولای ایوانوف از روسیه و جوزف مولنار از مجارستان کشتی می گیرد.

در وزن ۷۰ کیلوگرم فرزاد عموزاد خلیلی در دور اول با یوگنی زاخاروف از روسیه مبارزه می کند و در صورت غلبه بر این حریف در دور دوم به مصاف برنده مبارزه میان الدار امانگلدی از قزاقستان و لاویون مایس از آمریکا می رود. در این وزن ۲۵ نفر حضور دارند.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم که ۱۳ نفر شرکت کرده اند کمیل قاسمی در دور اول به مصاف اینکار یرموکامبت از قزاقستان می رود و در صورت پیروزی بر این کشتی گیر در دور دوم به مصاف برنده کشتی میان دمیتریس میهایلوس از لیتوانی و گنادی کودینوویچ از آلمان می رود. ابراگیم سعیداف از بلاروس و آنزور بولتوکایف از روسیه از کشتی گیران مطرح حاضر در این وزن هستند.

تیم ایران در اوزان ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم نماینده نداشت و مسابقات پنج وزن دوم روزهای جمعه و شنبه برگزار می شود.