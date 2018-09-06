به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمدباقر عبادی عصر پنجشنبه در نخستین جشنواره استانی شکرگزاری برداشت عناب اظهار داشت: عناب یکی از محصولات ناب و استراتژیک استان بوده که خواص درمانی فراوانی دارد.
وی بیان کرد: برای فرآوری این محصولات استراتژیک باید سرمایهگذاری کرد تا عناب بر سر سفره همه مردم دنیا قرار گیرد
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی همچنین به جایگاه منحصربهفرد شهرستان خوسف در استان اشاره کرد و گفت: پیشبینی میشود در آینده نهچندان دور شهرستان خوسف سومین شهرستان استان شود.
عبادی با تأکید بر اینکه برای سرمایهگذاری بعد از مرکز استان جایی مناسبتر از شهرستان خوسف نیست، عنوان کرد: این شهرستان ظرفیت بسیار بالایی برای سرمایهگذاری دارد که از این ظرفیت باید استفاده شود.
وی اضافه کرد: تاکنون سرمایهگذاران خارجی متعددی در این شهرستان سرمایهگذاری کردهاند اما ظرفیت آن بالاتر از این میزان است.
رتبه دهم خوسف در اعتبارات استان
فرماندار خوسف نیز در این جشنواره اظهار کرد: یکی از اهداف برگزاری این جشنواره اهمیت دادن به کشاورزان و فعالان در این بخش بوده است.
محمد شفیعی با اشاره به اینکه این جشن برای نخستین بار در خراسان جنوبی برگزار شده است، بیان کرد: برگزاری این جشنواره میتواند زمینهای برای ایجاد صنایع فراوری و شرکتهای دانشبنیان و آغازی برای توسعه محصولات و پیشرفت شهرستان باشد.
وی با بیان اینکه این شهرستان به لحاظ جمعیت و اعتبارات رتبه دهم را در بین ۱۱ شهرستان استان داراست، عنوان کرد: شهرستان خوسف با وجود ۱۹۴ روستا و آبادی سومین شهرستان وسیع استان است.
فرماندار خوسف با بیان اینکه این شهرستان امروز در بخش کشاورزی محصولاتی از جمله گل نرگس، عناب و پسته را دارد، بیان داشت: در وضعیت دام جمعیت ۱۴ هزار نفری شتر داریم.
شفیعی با تأکید بر اینکه باید همه واقعیت های جامعه و مشکلات واقعی کشور را بدانیم، بیان داشت: با تمامی این مشکلات تلاش دولت در شهرستان خوسف قابلمقایسه با دولتهای قبل نیست.
حضور ۱۲ سرمایهگذار خارجی در خوسف
وی با اشاره به اینکه در آغاز کار دولت یک سرمایهگذار خارجی در شهرستان داشتیم، افزود: امروز این شهرستان میزبان ۱۲ نفر سرمایهگذار خارجی با پنج کارخانه است.
فرماندار خوسف با اشاره به راهاندازی بزرگترین کشتارگاه شرق کشور در این شهرستان، بیان کرد: همچنین در حال حاضر این شهرستان دارای چهار معدن طلا بوده که میتواند محور توسعه شهرستان و استان باشد.
وی از اختصاص ۳۰۰ میلیون تومان برای احیا و مرمت قنوات شهرستان در سال جاری خبر داد و گفت: با این اعتبار شاید دو سه روستا به نتیجه نمیرسید اما با کمک مردم ۵۰ قنوات را لای روبی و احیا میکنیم.
نظر شما