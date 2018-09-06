مرکزی نایب قهرمان مسابقات ژیمناستیک هنری بزرگسالان ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات ژیمناستیک هنری قهرمانی بزرگسالان باشگاه های کشور با شرکت هفت تیم از استان های کشور به صورت تیمی امتیازی در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار شد که در نهایت تیم تهران بر سکوی نخست ایستاد، استان مرکزی به نایب قهرمانی دست یافت و تیم کیش هم در جایگاه سوم تکیه زد.

براساس این گزارش، مسابقات ژیمناستیک هنری شامل کار با شش اسباب بارفیکس، پارالل، پرش خرک، خرک حلقه، حرکات زمینی و دارحلقه است.

مسعود مرشدی، سرپرست هیات ژیمناستیک استان مرکزی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اعلام کرد؛ مسابقات ژیمناستیک هنری رده سنی جوانان باشگاه های کشور هم، از امروز با شرکت ۱۰ تیم از استان های کشور در اراک آغاز شد.

به گفته مرشدی، ۲۰ داور قضاوت این دوره از رقابت‌ها را برعهده داشته و ورزشکارانی از فارس، قم، مرکزی، مازندران، لرستان، البرز، اصفهان، هرمزگان، زنجان، اردبیل، تهران، خراسان رضوی، کردستان، خوزستان، قزوین و کیش در این پیکارها حضور دارند.