مردم کشور از تنگنای کنونی با سربلندی عبور خواهند کرد

به گزارش خبرنگار مهرف آیت الله محمد محمدی ری شهری بعد از ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاحیه طرح شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) طی سخنانی به روز مباهله اشاره کرد و گفت: امروز سالروز نزول سوره مبارکه «هل اتی»، و روز ایثار، بخشش و از خود گذشتگی اهل بیت عصمت و طهارت(ع) است که باعث نزول سوره مبارکه انسان و درخشش عظمت اخلاقی خاندان نبوت (ص) شد.

نویسنده کتاب فرهنگ نامه مباهله با بیان این که امروز نیز بنا به نقلی سالروز مباهله و روز نزول سوره «هل اتی» درباره ایثار اهل بیت(ع) است، اضافه کرد: روز مباهله روز بسیار بزرگی است و در منابع معتبر تفسیر فریقین، شیعه و سنی در خصوص آیه مباهله اتفاق نظر دارند.

بخشندگان امروز از یاران پیامبر(ص) بهتر هستند

وی گفت: نخستین نکته مهم و مورد توجه در روز مباهله اثبات حقانیت اسلام در برابر مسیحیت است و نکته دوم، جانبداری اسلام از منطق و صلح و گفت و گوی بین ادیان است و نکته سوم، اثبات برتری اهل بیت (ع) بر صحابه، نیز نکته چهارم آن اثبات خلافت بلافصل علی(ع) پس از پیامبر(ص) است، نکته پنجم از نکات متعدد این واقعه بزرگ تاریخی اثبات حقانیت اهل بیت (ع) توسط خود ایشان با استناد به این واقعه تاریخی است و نکته ششم نیز مشروعیت مباهله برای اثبات حق در هر زمان و مکانی است.

رئیس موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث سپس گفت: در شرایط کنونی قطعا کسانی که بخشندگی و ایثار در راه خدا داشته باشند از یاران پیامبر(ص)، بهتر هستند، این وعده الهی همیشگی و جاویدان است.

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در ادامه از تشکیل هیات امنای مجمع خیرین آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و دارالحدیث خبر داد و گفت: ان شاء الله هیات اجرایی این مجمع نیز در آینده نزدیک انتخاب و تشکیل خواهد شد، بنده در شرایط فعلی و حتی آینده هیچ درخواستی از خیرین محترم ندارم و درخواست و تقاضا در این موضوع را نیز مناسب شان خانه اهل بیت (ع)، نمیدانم، البته وظیفه ما ایجاد زمینه و کمک برای خدمتگزاری به همه عزیزانی است که قصد دارند در مسیر اهل بیت و نشر معارف دین هزینه کنند و نیت خود را به منصه ظهور و بروز برسانند.

کشور از تنگنای کنونی با سربلندی عبور خواهد کرد

محمدی ری شهری گفت: برای خیرین و بانیان خیر سه اولویت اساسی در این آستان وجود دارد که نخستین اولویت موسسه دارالحدیث است که مساعدت های دولت در ۱۰ ماه اخیر قطع شده و نتوانسته به اساتید دانشگاه قرآن و حدیث و پژوهشگران و کارمندان، حقوق کامل بدهد، این موسسه نیازمند موقوفه ای است که بتواند بخشی از هزینه های جاری آن را تامین کند و نیز دومین اولویت، مسقف سازی صحن مصلای بزرگ ری به عنوان محل اقامه نمازجمعه شهرستان ری است، سومین اولویت آستان مقدس نیز کمک به احداث ساختمان جدید حوزه های علمیه برادران و خواهران است.

نماینده مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبری گفت: کسانی که امروز مدافع رهبری، نظام و انقلاب هستند قطعا از یاران پیامبر(ص) با فضیلت ترند زیرا بنا به فرمایش صریح رسول گرامی اسلام(ص)، یاران آخرالزمانی ایشان در معرض مشکلاتی و ابتلائاتی بسیار سخت تر قرار دارند، طبق بیان رهبرمعظم انقلاب اکنون کشور دچار جنگ اقتصادی و تبلیغاتی دشمنان است، از این رو کسانی که بتوانند از این آزمون بزرگ سربلند بیرون بیایند یعنی توده های میلیونی مردم همان طور که امام راحل فرمودند و روایات تصریح می کنند از اصحاب با فضیلت دوران پیامبر(ص) و امیرالمومنین (ع) نیز برتر خواهند بود و به همین نسبت مخالفان اندک، از مردم کوفه بدتر هستند.

وی با بیان این که ان شاء الله به یاری خدای متعال، مردم این کشور با وحدت کلمه و تبعیت از مقام معظم رهبری از تنگناهای موجود عبور خواهند کرد، گفت: مدیریت و تدابیر ارزنده رهبرمعظم انقلاب در شرایط کنونی بی مانند و شخصیت والای ایشان در حال حاضر نظیر ندارد.