رئیس مجلس وارد فرودگاه بلاروس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سفر ۴روزه خود پس از دیدارهای پارلمانی و نشست مشترک در شهر ولگوگراد روسیه، وارد فرودگاه مینسک بلاروس شد.

ورود رئیس مجلس با استقبال رئیس گروه دوستی بلاروس و ایران و رئیس کمیته بین الملل مجلس بلاروس همراه شد.

این سفر به منظور دیدارهای مشترک گروه دوستی پارلمانی دو کشور و همچنین ملاقات مشترک روسای مجلس سنا و ملی بلاروس با رییس مجلس شورای اسلامی ایران برگزار شده است.

گفتنی است، حسین امیرعبدالهیان و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای گروه دوستی ایران و بلاروس، معاونین وزرا و مسولین اتاق بازرگانی، لاریجانی را همراهی می کنند.