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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۲۲:۲۳

رئیس مجلس وارد فرودگاه بلاروس شد

رئیس مجلس وارد فرودگاه بلاروس شد

علی لاریجانی به منظور دیدارهای مشترک پارلمانی وارد فرودگاه مینسک شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سفر ۴روزه خود پس از دیدارهای پارلمانی و نشست مشترک در شهر ولگوگراد روسیه، وارد فرودگاه مینسک بلاروس  شد.

ورود رئیس مجلس با استقبال رئیس گروه دوستی بلاروس و ایران و رئیس کمیته بین الملل مجلس بلاروس همراه شد.

این سفر به منظور دیدارهای مشترک گروه دوستی پارلمانی دو کشور و همچنین ملاقات مشترک روسای مجلس سنا و ملی بلاروس با رییس مجلس شورای اسلامی ایران برگزار شده است.

گفتنی است، حسین امیرعبدالهیان و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای گروه دوستی ایران و بلاروس، معاونین وزرا و مسولین اتاق بازرگانی، لاریجانی را همراهی می کنند.

کد مطلب 4396137

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