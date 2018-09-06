نیروهای یمنی موشک بالستیک به جنوب عربستان شلیک کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نیروهای موشکی یمن با موشک زلزال ۱ محل تجمع مزدوران ارتش عربستان را در عسیر هدف قرار دادند.

همچنین نیروهای موشکی یمن دو فروند موشک بالستیک بدر ۱ به فرودگاه جیزان شلیک کردند.

در همین راستا نیروهای موشکی و توپخانه ای ارتش و کمیته های مردمی یمن محل تجمع نیروهای سعودی و مزدوران آنها را در جیزان هدف حملات خود قرار دادند.

عربستان از فروردین سال ۹۴ در قالب ائتلافی از چند کشور عربی و با کمک و چراغ سبز آمریکا، حملات گسترده ای را علیه یمن فقیرترین کشور عربی آغاز کرد تا به بهانه بازگرداندن رئیس جمهوری مستعفی این کشور به قدرت، به اهداف و زیاده‌خواهی های سیاسی خود جامه عمل بپوشاند.