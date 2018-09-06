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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۲۲:۳۶

نیروهای یمنی موشک بالستیک به جنوب عربستان شلیک کردند

نیروهای یمنی موشک بالستیک به جنوب عربستان شلیک کردند

نیروهای موشکی و کمیته های مردمی یمن روز پنجشنبه با موشک بالستیک محل تجمع نیروهای ارتش عربستان در منطقه عسیر را هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نیروهای موشکی یمن با موشک زلزال ۱ محل تجمع مزدوران ارتش عربستان را در عسیر هدف قرار دادند.

همچنین نیروهای موشکی یمن دو فروند موشک بالستیک بدر ۱ به فرودگاه جیزان شلیک کردند.

در همین راستا نیروهای موشکی و توپخانه ای ارتش و کمیته های مردمی یمن محل تجمع نیروهای سعودی و مزدوران آنها را در جیزان هدف حملات خود قرار دادند.

عربستان از فروردین سال ۹۴ در قالب ائتلافی از چند کشور عربی و با کمک و چراغ سبز آمریکا، حملات گسترده ای را علیه یمن فقیرترین کشور عربی آغاز کرد تا به بهانه بازگرداندن رئیس جمهوری مستعفی این کشور به قدرت، به اهداف و زیاده‌خواهی های سیاسی خود جامه عمل بپوشاند.

کد مطلب 4396138

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