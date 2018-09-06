به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی شامگاه پنجشنبه در همایش نکوداشت «محمدرضا حافظی» خیر مدرسه ساز بروجردی در دبیرستان امام خمینی(ره) بروجرد، با بیان اینکه شهر تاریخی بروجرد مرکز پرورش انسان های بزرگی چون حافظی است، اظهار داشت: امروز شاهد خدمات شایان این شخصیت و خیر مدرسه ساز با مرمت و بازسازی دبیرستان تاریخی امام خمینی(ره) به مردم بروجرد هستیم.

وی افزود: حافظی با انجام کار خیر موجب شده است موج خیرین مدرسه ساز در کشور راه اندازی شود و این کار بزرگی است.

استاندار لرستان تصریح کرد: اگر حضور خیرین مدرسه ساز در کشور نبود تعداد زیادی کودک بیسواد در جامعه داشتیم که امروز به پاس وجود خیرین میزان بیسوادی در کشور خیلی کاهش یافته است.

خادمی ادامه داد: به خیرین مدرسه ساز باید به دید سرمایه های ملی نگاه کنیم و خوشحالیم که بروجردی ها قدر این سرمایه ها را به خوبی می دانند.

وی با بیان اینکه حافظی دبیرستان امام (ره) را دوباره احیا کرده است چرا که بروجرد شهر استعدادها است، افزود: یکی از کارهای مهم برای توسعه، نهاد سازی است و نهادسازی میتواند شناخت را آسانتر کند.

استاندار لرستان یادآور شد: حافظی کارهای زیادی در کشور بویژه در مناطق محروم انجام داده است به طوریکه نام خیرین مدرسه ساز با نام وی شناخته شده است.