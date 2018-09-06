مشکل گرانی دارو نداریم/تبعات داروی ارزان قیمت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کیانوش جهانپور با عنوان این مطلب که منطقی سازی قیمت دارو طبق روال همیشگی و بر مبنای ارز تخصیصی و قیمت نهاده های تولید انجام شده است، اظهارداشت: مادامی که ارز تخصیصی تغییر قیمت نداشته باشد، قیمت دارو نیز تغییر نخواهد کرد.

وی افزود: میانگین افزایش قیمت دارو در کمیسیون قیمت‌گذاری حدود ۹ درصد بوده است، این عدد میانگین تغییر قیمت بیش از ۲۸۰۰ قلم داروی فعال در کشور است ، برخی داروها کاهش قیمت، برخی ثبات قیمت و بقیه موارد افزایش قیمت داشته اند که نهایتا میانگین افزایش ۹ درصدی حاصل شده است.

وی ادامه داد: بازار دارو در ایران، ارزان ترین بازار دارویی دنیاست، این پدیده لزوما از همه جهات مثبت نیست ولی آنچه مسلم است پدیده ای بنام گرانی دارو در ایران نداریم و نخواهیم داشت.

جهانپور گفت: مشکلی بنام گرانی دارو نداریم ولی ارزانی دارو در ایران می تواند آسیب های در پی داشته باشد که مصرف خودسرانه و قاچاق معکوس و... از جمله آنهاست.

وی افزود: ثبات و تعادل بازار دارویی ایران، بعنوان بزرگ ترین تولیدکننده داروی غرب آسیا، مرهون تلاش ها، زحمات، قناعت و حتی ایثار طیف وسیعی از فعالان دارویی در تمام حلقه های زنجیره تامین و توزیع دارو است.