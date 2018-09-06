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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۲۲:۳۱

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان:

هیچ زلزله ای در نائین رخ نداده است

هیچ زلزله ای در نائین رخ نداده است

اصفهان - مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان گفت: هیچ زلزله ای در نائین رخ نداده است

منصور شیشه فروش در گفت و گو با خبرنگار مهر، با تکذیب خبر وقوع زلزله در نائین، اظهار داشت: در شهرستان نائین چنین اتفاقی رخ نداده است.

وی گفت: اساسا امروز رخداد و حادثه ای در نائین نداشتیم و مرکز ژئوفیزیک هم زمین لرزه ای را ثبت نکرده است.

کد مطلب 4396141

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