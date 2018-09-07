همایش پرچمداران بصیرت در قروه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنجشنبه همایش پرچمداران بصیرت با محوریت نشست توجیهی مسئولان هیئت های مذهبی در آستانه فرارسیدن ماه محرم با حضور مدیر کل تبلیغات اسلامی کردستان و مسئول هیئت های مذهبی استان در شهرستان قروه برگزار شد.

فرماندار شهرستان قروه در این همایش واقعیت قیام عاشورا را در راستای زنده نگهداشتن اسلام و امر به معروف و نهی از منکر دانست.

به گفته موحد امان اللهی باید بتوان معروفاتی که جزو وظایف ما مسئولان است را درست پیاده کنیم و آن را همان طور که هست اجرا کرده و نتیجه مطلوب را به دست آوریم.

در پایان ایم همایش از فعالان فرهنگی و مذهبی تجلیل شد.

در حال حاضر در شهرستان قروه ۱۹۰ هیئت مذهبی فعالیت دارند که از این تعداد ۱۱۰ هیئت در سامانه طرح طوبی ثبت نام کرده اند.