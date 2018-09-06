تیراندازی در یک بانک در شهر «سینسیناتی» آمریکا/۴ تن کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نیروهای پلیس در شهر «سینسیناتی» ایالت اوهایو آمریکا روز پنج شنبه ساعت ۹ و ۱۰ دقیقه صبح به وقت محلی یک تماس اضطراری دریافت کردند که از وقوع یک تیراندازی در مرکز شهر خبر می داد.

طبق گزارشهای واصله، فردی مسلح با ورود به یک بانک در مرکز شهر سینسیناتی به روی حاضران آتش گشود که در اثر این تیراندازی، چهار تن از جمله فرد مهاجم کشته و پنج تن دیگر زخمی شدند.

بنا به گفته رئیس پلیس شهر سینسیناتی، میان نیروهای پلیس و فرد مهاجم «تبادل آتش صورت گرفت». هنوز مشخص نیست که فرد مهاجم در اثر تیراندازی نیروهای پلیس کشته شده یا خودکشی کرده است.

هنوز اطلاعاتی از هویت فرد مظنون و انگیزه وی در دست نیست.

گفتنی است که مجادله بر سر تیراندازی در مکانهای عمومی یکی از دلایل تشدید اعتراضات در آمریکا در یکسال گذشته بوده؛ به طوری که طبق داده های وبگاه «بایگانی خشونتهای مرتبط با اسلحه»، در سال ۲۰۱۸ بیش از ۵۰۰ حادثه مرگبار مرتبط با اسلحه در سرتاسر آمریکا گزارش شده است.