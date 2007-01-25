ارائه 1458 عکس برای اولین بار در نمایشگاه عکس دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کریمی مسئول کمیته تبلیغات ستاد دهه فجر و مدیر کل مطبوعات و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران، تعداد کل عکس های ارسالی جهت شرکت در نمایشگاه عکس که تا کنون به نمایش در نیامده را 1458 اثر خواند و گفت: دربخش "حضور" 412 اثر از 83 عکاس و در بخش "ویژه" 168 اثر از 22 عکاس که از این تعداد در بخش "حضور" 177 اثر از 37 نفر عکاس شهرستانی و 235 اثر از 46 عکاس در بخش "ویژه" 92 اثر از 10 عکاس از شهرستان و 76 اثر از 12 عکاس از تهران حضور دارند.

وی افزود: تعداد کل عکاسان شرکت کننده در این فراخوان 100 نفر است که 46 نفر از شهرستان ها و 54 نفر از تهران حضور دارند.

مسئول کمیته تبلیغات ستاد دهه فجر تصریح کرد: در بخش "جنبی"نیز 80 اثر در بخش ویژه از سازمان ها و نهادهای انقلابی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، روابط عمومی آستان قدس رضوی و ... جمع آوری شده است.

وی افزود: از این تعداد 40 اثر با عنوان "سیر انقلاب شکوهمند اسلامی ایران" ارائه می شود که این بخش می تواند برای ترسیم روند پیروزی انقلاب اسلامی و نقش کلیدی حضرت امام خمینی(ره) به عنوان رهبر و بنیانگذار انقلاب در قالب یک مرجع مستند تصویری به معلمان، اساتید، دانش آموزان و دانشجویان و ... کمک کنند که در اینجا از تمامی این عزیزان دعوت به عمل می آید در قالب تورهای فرهنگی از این فعالیت فرهنگی دیدن کنند.

کریمی گفت: در نمایشگاه امسال، لحظات پرشور و هیجان پیروزی انقلاب اسلامی در آیینه عکس به تصویر کشیده شده است، که این عکس ها توسط صاحبان آثار برای اولین بار در معرض دید عموم قرار می گیرد و این آثار به عنوان سند معتبرهنر عکاسی منحصر به فرد محسوب می شود.

مدیر کل مطبوعات و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام اینکه محل برگزاری این نمایشگاه موزه هنرهای معاصر تهران واقع در خیابان کارگر شمالی است، تاریخ برگزاری نمایشگاه را از 14 تا 19 بهمن از ساعت 9 صبح الی 18 عنوان کرد.

مسئول کمیته تبلیغات ستاد دهه فجر درباره بخش پوستر هم گفت: از بین 250 پوستر رسیده از 25 سازمان 180 پوستر انتخاب شده اند که به نمایش در خواهند آمد.

وی با اشاره به تلاقی ماه محرم و دهه فجر از تشکیل ستاد عاشورائیان فجر آفرین در کمیته تبلیغات ستاد دهه فجر خبر داد و گفت: 33 هزار مسجد و حسینیه شناسایی شده که برای تمامی آنان بسته های فرهنگی ارسال و امسال حدود 245 هزار متر مربع بنرهایی با محوریت محرم توزیع شده است.