به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی شامگاه پنجشنبه در اختتامیه شانزدهمین اجلاس پیرغلامان حسینی با تقدیر از رسانه ها در پوشش اخبار این اجلاسیه اظهار داشت: امیدوارم ما در لرستان مطابق با نام لرستان توانسته باشیم رسم مهمان نوازی را ادا کرده باشیم.

وی با اشاره به پیام و اهداف قیام عاشورا گفت: رسوا کردن یزیدیان، احقاق حاکمیت اسلامی و ارسال پیام عاشورا به آیندگان تاریخ از جمله پیام های قیام عاشورا است.

استاندار لرستان به نحوه و نوع انتقال پیام قیام امام حسین(ع) اشاره کرد و گفت: عبودیت، بندگی، مرگ با عزت، ایثارگری و از خود گذشتگی از جمله پیام های قیام عاشورا است.

خادمی با تاکید بر اینکه عاشورا ریشه در قرآن دارد، گفت: عاشورا مانند قرآن دریایی بیکران است و عمق آن را هر کسی به قدر سطح آگاهی خود برداشت می کند.

وی با تاکید بر اینکه آزادگی یکی دیگر از پیام های عاشورا است، گفت: آزادگی یک پیام فرا دینی است و به ارزش های مشترک بشری اشاره می کند.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه مخاطب امام حسین(ع) همه بشریت در همه اعصار است، گفت: مداحان، شعرا و هنرمندان از ابزار انتقال پیام عاشورا هستند.

خادمی تاکید کرد: شعر، نوحه و مرثیه آمیخته با هنر است و به این دلیل ماندگار هستند.

وی با تاکید بر اینکه یکی از آفت ها و تهدیدهای فرآیند انتقال پیام عاشورا آلوده شدن به تحریف و وقایعی است که وجود نداشته است، افزود: این امر موجب می شود که عصاره زیبای قیام عاشورا دچار مشکل شود.

استاندار لرستان با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران ریشه در عاشورا دارد، گفت: باید زمینه تبیین و آگاهی بخشی ارتباط انقلاب اسلامی با قیام عاشورا فراهم شود.

خادمی با تاکید بر ضرورت بررسی فلسفه قیام عاشورا و اهداف انقلاب گفت: مردم لرستان همواره عاشق اهل بیت بوده اند و دارای سبک عزاداری خاص مانند آیین گل مالی، چهل منبر و ... هستند.