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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۲۳:۴۶

استاندار لرستان:

«آلوده شدن به تحریف» از آفت‌ها و تهدیدهای انتقال پیام عاشورا است

«آلوده شدن به تحریف» از آفت‌ها و تهدیدهای انتقال پیام عاشورا است

خرم‌آباد- استاندار لرستان گفت: یکی از آفت‌ها و تهدیدهای فرآیند انتقال پیام عاشورا «آلوده شدن به تحریف» و وقایعی است که وجود نداشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی شامگاه پنجشنبه در اختتامیه شانزدهمین اجلاس پیرغلامان حسینی با تقدیر از رسانه ها در پوشش اخبار این اجلاسیه اظهار داشت: امیدوارم ما در لرستان مطابق با نام لرستان توانسته باشیم رسم مهمان نوازی را ادا کرده باشیم.

وی با اشاره به پیام و اهداف قیام عاشورا گفت: رسوا کردن یزیدیان، احقاق حاکمیت اسلامی و ارسال پیام عاشورا به آیندگان تاریخ از جمله پیام های قیام عاشورا است.

استاندار لرستان به نحوه و نوع انتقال پیام قیام امام حسین(ع) اشاره کرد و گفت: عبودیت، بندگی، مرگ با عزت، ایثارگری و از خود گذشتگی از جمله پیام های قیام عاشورا است.

خادمی با تاکید بر اینکه عاشورا ریشه در قرآن دارد، گفت: عاشورا مانند قرآن دریایی بیکران است و عمق آن را هر کسی به قدر سطح آگاهی خود برداشت می کند.

وی با تاکید بر اینکه آزادگی یکی دیگر از پیام های عاشورا است، گفت: آزادگی یک پیام فرا دینی است و به ارزش های مشترک بشری اشاره می کند.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه مخاطب امام حسین(ع) همه بشریت در همه اعصار است، گفت: مداحان، شعرا و هنرمندان از ابزار انتقال پیام عاشورا هستند.

خادمی تاکید کرد: شعر، نوحه و مرثیه آمیخته با هنر است و به این دلیل ماندگار هستند.

وی با تاکید بر اینکه یکی از آفت ها و تهدیدهای فرآیند انتقال پیام عاشورا آلوده شدن به تحریف و وقایعی است که وجود نداشته است، افزود: این امر موجب می شود که عصاره زیبای قیام عاشورا دچار مشکل  شود.

استاندار لرستان با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران ریشه در عاشورا دارد، گفت: باید زمینه تبیین و آگاهی بخشی ارتباط انقلاب اسلامی با قیام عاشورا فراهم شود.

خادمی با تاکید بر ضرورت بررسی فلسفه قیام عاشورا و اهداف انقلاب گفت: مردم لرستان همواره عاشق اهل بیت بوده اند و دارای سبک عزاداری خاص مانند آیین گل مالی، چهل منبر و ... هستند.

کد مطلب 4396161

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