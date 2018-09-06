رئیس جمهور محبوس برزیل از رقابت در عرصه انتخابات انصراف می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پیش بینی می شود که «لوئیز لولا داسیلوا» رئیس جمهور پیشین و زندانی برزیل در پی رد دادخواست فرجام خواهی خود از سوی یک قاضی دیوان عالی برزیل، از حضور در عرصه انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده میلادی انصراف دهد.

این تصمیم داسیلوا یک نامزد محبوب را از عرصه انتخابات ماه اکتبر حذف می کند و راه را برای «فرناندو هاداد» جانشین منتخب لولا- که نامزد حزب کارگران برزیل خواهد شد- هموار می سازد.

گفتنی است که روز پنج شنبه قاضی «اسدون فاچین» در حکمی که بر روی تارنمای دیوان عالی برزیل منتشر شد، علیه دادخواست تیم حقوقی لولا که خواستار بازگشت او به مسئولیت اجرائی اش شده بودند، رأی داد. قرار است تیم حقوقی لولا نسبت به این حکم دیوان عالی دادخواست فرجام خواهی بدهند.

با این وجود؛ منابع موثق در حزب کارگران برزیل (PT) اعلام کردند که قرار است لولا در جریان دیدار روز دوشنبه خود با هاداد در زندان، نامه ای به وی تحویلدهد. در این نامه، لولا احتمالاً از هواداران خود می خواهد تا در انتخابات ماه اکتبر آرای خود را به نفعِ هاداد در صندوق بیاندازند.