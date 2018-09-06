رمزگشایی از مرگ ماهیان«چول هول»/پای پساب سمی مراکز دام درمیان است

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: اسفندماه سال گذشته بود که ماهیان رودخانه «سرچشمه افرینه» در منطقه «قلعه نصیر» پلدختر به دلیل رهاسازی قوطی های سموم کشاورزی در منطقه توسط کشاورزان، تلف شدند و رئیس اداره حفاظت محیط زیست پلدختر در گفت و گو با مهر خبر از پیگیری ماجرا و ادامه تحقیقات در این رابطه داد و گفت: در نخستین فرصت خاطیان به مراجع قضایی تحویل داده می‌شوند.

حالا بار دیگر خبرها حاکی از تلف شدن ماهیان رودخانه «چول هول» در منطقه «قلعه نصیر» است؛ موضوعی که نشان می دهد همچنان در میان کشاورزان و دامداران منطقه نسبت به خطرات رهاسازی قوطی های سموم کشاورزی و دامی حساسیت و اطلاع رسانی لازم ایجاد نشده است و یا مردم منطقه با کم دقتی خود باعث مرگ آبزیان شده اند.

مرگ ماهیان رودخانه «چول هول»

سید حبیب الله موسوی بخشدار معمولان در گفت و گو با خبرنگار مهر از مرگ ده ها قطعه ماهی در رودخانه «چول هول» شهرستان پلدختر خبر داد.

وی، گفت: ماهیان رودخانه «چول هول» بین روستاهای «قلعه نصیر» و «کپر گه آقا حسین» معمولان تلف شدند.

ورود پساب سمی مراکز شستشوی دام به رودخانه

رئیس اداره حفاظت محیط زیست پلدختر نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه در سالیان گذشته برخی مراکز و تاسیسات برای شستشوی دام در مجاورت رودخانه ها، چشمه ها و آبراهه ها احداث شده که فاقد سیستم جمع آوری و تصفیه پساب سمی هستند.

علی الشتری نژاد افزود: پساب این مراکز با تمام آلودگی های موجود در آن وارد آب های سطحی شده و باعث آلودگی رودخانه و به خطر افتادن و تلف شدن آبزیان می شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست پلدختر گفت: بر اثر ورود این مواد آلوده به رودخانه تعدادی از آبزیان منطقه قلعه نصیر تلف شدند.

الشتری نژاد افزود: در این راستا ضرورت دارد نهادهای ذی ربط اقدامات موثر و فوری در راستای جلوگیری از پخش پساب در محیط پیرامونی این منطقه صورت گیرد.

پساب سمی عامل مرگ آبزیان است

وی خاطرنشان کرد: در پی گشت و کنترل مناطق و زیستگاه های حوزه استحفاطی و گزارشات واصله تعدادی از آبزیان در مسیر آبی «افرینه» قلعه نصیر از سرچشمه های «چول هول» و «افرینه» تلف شده که با پیمایش مسیر و بررسی های میدانی مشخص شد پساب سمی واحدهای شستشو دام دلیل این موضوع است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست پلدختر افزود: متاسفانه ورود سم موجود در پساب واحدهای شستشو دام موجب به خطر افتادن اکوسیستم حساس و پویای سرشاخه های رودخانه در این منطقه شده است.

برخورد با متخلفان رها سازی سموم با همکاری مراجع قضایی در دستور کار است

الشتری نژاد گفت: انتطار می رود دامداران و کشاورزان به برچسب های سموم توجه کرده و با مسئولیت پذیری از رها کردن پساب به محیط به ویژه محیط های آبی خودداری کنند و متولیان امر به صورت فوری در جهت رفع مشکل تمهیدات لازم را بکار گیرند.

وی افزود: اداره حفاظت محیط زیست پلدختر با همکاری مراجع قضایی و انتظامی برخورد با متخلفان در رابطه با رها سازی سموم در محیط را پیگیری و برخورد با آنان را در دستور کار خود قرار داده است.