برگزیدگان جشنواره تئاتر گلستان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر آئین اختتامیه بیست و نهمین جشنواره تئاتر استان گلستان شامگاه پنجشنبه با حضور هنرمندان و جوانان علاقه مند در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد و هیات داوران برگزیدگان این دوره را به شرح زیر معرفی کرد:

در بخش طراحی لباس هیات داوران لوح تقدیر و مبلغ دو میلیون ریال جایزه نقدی این بخش را به رضاپورتراب زاده طراح لباس نمایش «امیرکبیر ۲۰۱۸» اهدا کرد.

در بخش طراحی صحنه با سپاس از مهدی ولیان طراح صحنه نمایش «باغ وحش جهانی» لوح تقدیر و مبلغ دو میلیون ریال جایزه نقدی این بخش به کمال جعفری طراح نمایش «مرجن» اهدا شد.

در بخش موسیقی هیات داوران جایزه این بخش شامل لوح تقدیر و مبلغ دو میلیون ریال جایزه نقدی این بخش را به مانی مسعودی، کوروش رشیدی و پارسا نیک سیرت از گروه موسیقی نمایش «امیرکبیر ۲۰۱۸» اهدا کرد.

در بخش طراحی پوستر و بروشور هیات داوران ضمن تقدیر از محمدحسین صفایی طراح بروشور نمایش «دشمن خدا»، لوح تقدیر و مبلغ دو میلیون ریال جایزه نقدی این بخش را به رضا پورتراب زاده طراح بروشور نمایش «جای امن» تقدیم کرد.

در بخش طراحی نور هیات داوران لوح تقدیر و مبلغ دو میلیون ریال جایزه نقدی این بخش را به حمید مصدق طراح نور نمایش «مرجن» اهدا کرد.

در بخش بازیگر نوجوان جایزه ویژه هیات داوران لوح تقدیر و مبلغ سه میلیون ریال جایزه نقدی این بخش به صورت مشترک به مارال سینه سپهر و ملیکا البرزی اهدا شد.

در بخش بهترین بازیگر زن هیات داوران جایزه سوم این بخش شامل لوح تقدیر و مبلغ دو میلیون ریال جایزه نقدی را به هانیه یوسفی بازیگر نمایش «گلماه» تقدیم کرد، جایزه دوم که شامل لوح تقدیر و مبلغ سه میلیون ریال جایزه نقدی را به باران سلمانی بازیگر نمایش «مرجن» و جایزه اول شامل لوح تقدیر و مبلغ پنج میلیون ریال جایزه نقدی را به صورت مشترک به زهرا تبرسایی و آسا خلیقی اهدا شد.

در بخش بازیگری مرد هیات داوران جایزه سوم بازیگری مرد شامل لوح تقدیر و مبلغ دو میلیون ریال جایزه نقدی را به امیرمحمد درویش بازیگر نمایش «دشمن خدا»، جایزه دوم شامل لوح تقدیر و مبلغ سه میلیون ریال جایزه نقدی را به صورت مشترک به یاسین رضوانی بازیگر نمایش «باغ وحش جهانی» و محمد عقیلی بازیگر نمایش «امیرکبیر ۲۰۱۸» و جایزه اول شامل لوح تقدیر و مبلغ پنج میلیون ریال جایزه نقدی را به صورت مشترک به محمدحسین صفایی و پورنیک کاوش برای ایفای نقش در نمایش «دشمن خدا» تقدیم کرد.

در بخش نویسندگی عمادالدین رجبلو (دشمن خدا) رتبه سوم، بهرام محمد ایری (مرجن) رتبه دوم و بهمن ولیان (باغ وحش جهانی) رتبه سوم را به دست آوردند.

در قسمت کارگردانی هم رضا پورتراب و رهبان مسلمی برای نمایش «امیرکبیر» حائز رتبه سوم، عمادالدین رجبلو برای نمایش «دشمن خدا»رتبه دوم و رسول اونق و شهروز ایری برای نمایش «مرجن» رتبه سوم را کسب کردند.

گفتنی است بیست و نهمین جشنواره تئاتر استانی با ۶ اجرا از ۱۳ تا ۱۵ شهریور ماه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد.