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۵ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۰۹

تهیه و تصحیح آزمون های استاندارد تا 5 سال آینده غیرممکن است / حذف کنکور به این سرعت امکانپذیر نیست

تهیه و تصحیح آزمون های استاندارد تا 5 سال آینده غیرممکن است / حذف کنکور به این سرعت امکانپذیر نیست

رئیس دانشگاه خواجه نصیر با بیان اینکه حذف کنکور به این سرعت امکان پذیر نیست، گفت: تهیه و تصحیح آزمون های استاندارد دبیرستان باید توسط یک مکانیزم واحد صورت گیرد و این امر مستلزم گذشت زمان است.

دکتر "علی خاکی صدیق" در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هیچ کس با حذف کنکور مخالف نیست و تا آنجا که ممکن است تمامی مسئولین نظام آموزش عالی در این راستا تلاش می کنند اما به نظر می رسد در حال حاضر این امر امکانپذیر نباشد.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه ظرفیت رشته های مطلوب و دانشگاه های معتبر نسبت به تعداد داوطلبان و متقاضیان برای ورود به این رشته ها کم است و نمی توان تا چند سال آینده این ظرفیت را افزایش داد، حذف کنکور به ویژه در این رشته های پر رقابت تا 5 سال آینده کمی عجولانه به نظر می رسد.

رئیس دانشگاه خواجه نصیر افزود: از سوی دیگر ارزیابی ما بر اساس سوابق تحصیلی در زمانی که تا کنون نتوانسته ایم نظام کنترل کیفیت آموزشی را برای دبیرستان ها و آموزش کشور راه اندازی کنیم، نامناسب است.

وی گفت: در حال حاضر دانش آموزان در سطوح مختلف و با امکانات متفاوتی در دبیرستان ها آموزش می بینند و برگزاری آزمون های استاندارد توسط آموزش و پرورش به تنهایی نمی تواند سطح سواد افراد را مشخص کند.

خاکی صدیق اظهار داشت: در کشورهایی مانند انگلستان، مرکزی ویژه تحت نظر دولت کار برگزاری آزمون های استاندارد برای ورود به دانشگاه را انجام می دهد و بر اساس آن سئوالات یکسان با روش تصحیح هماهنگ و یکسان برای دانش آموزان به کار می رود، اما در کشور ما تا زمانی که چنین نظام هماهنگی برای تصحیح و تهیه سئوالات آزمون های نهایی دبیرستان و پیش دانشگاهی ایجاد نشود نمی توان راهیابی به دانشگاه را تنها بر اساس آزمون های تشریحی که توسط افراد با سلایق مختلف صورت می گیرد، انجام داد.

کد مطلب 439617

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