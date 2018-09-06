به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، منصور غلامی روز پنجشنبه در هشتمین نشست هیات های نظارت، ارزیابی و و تضمین کیفیت آموزش عالی در محل پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، افزود: توجه به حساسیت ها، نظارت و ارزیابی در همه برنامه های در حال اجرا در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برای ارتقای کیفیت بسیار مهم است.



وی اظهارداشت: در مجموعه آموزش عالی، تا اندازه ای گسترش وسیعی داشتیم؛ علت سختی کار این است که استانداردهای آموزش عالی را در دوره گسترش کمی آموزش عالی نتوانستیم اعمال کنیم.



وزیر علوم تاکید کرد: مجموعه آموزش عالی کشور باید جایگاه خود را در سطح منطقه و جهان حفظ کند؛ در این خصوص و برای ارتقای استاندارد های موجود در دانشگاه ها به نتایج ارزیابی هیات های نظارت و ارزیابی استانی احتیاج داریم.



وی گفت: در ستاد وزارتخانه، برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها برگرفته از نتایج حاصل از گزارش های هیات های نظارت استانی است.



غلامی ادامه داد: در بحث ساماندهی باید توجه کرد تا کیفی سازی آموزش عالی به عنوان یکی از اصول مهم مورد توجه قرار گیرد و ارزیابی شاخص های آن موجب ارتقای کیفیت شود؛ در این راستا نتایج ارزیابی های هیات های نظارت استانی برای مدیران و برنامه ریزان بسیار کارآمد است و به ارتقای کیفیت در آموزش عالی کمک می کند.



وی افزود: باید ضمن حفظ حضور موثر در حوزه آموزش عالی در سطح بین المللی، پذیرش دانشجویان خارجی به تعدادی مشخص شده در قانون برنامه ششم را محقق سازیم؛ البته در کنار دانشجویان بورسیه، دانشجویان شهریه پرداز نیز باید پذیرش شوند.



وزیر علوم گفت: اگر دانشجویی دانشگاه های ایران را برای تحصیل انتخاب کند به طور طبیعی امکانات و شاخص های ما با سایر کشورها مقایسه خواهد شد؛ حتی در روند کیفی سازی ها نیز باید بیشتر دقت کنیم تا به عنوان یکی از کشورهای سرآمد و هدف در حوزه علم و فناوری جهان و منطقه معرفی شویم.



وی اظهارداشت: استانداردهای آموزش عالی هر قدر بهتر تعریف شود می توانند به تصمیم گیری های برنامه ریزان کشور کمک کنند.



غلامی تاکید کرد: اگر مراکز آموزش عالی کشور از نتایج بررسی هیات های نظارت و ارزیابی استانی در برنامه ریزی های درون دانشگاهی استفاده کنند، برنامه ها به صورت منظم و هماهنگ پیش می رود.



وی افزود: در شاخص های کیفی دانشگاه ها باید به جذب دانشجویان خارجی بیشتر پرداخته شود؛ البته در شاخص های پژوهشی و ثبت مقالات و اختراعات و رتبه بندی های جهانی، وضعیت خوبی داریم اما هیچکدام از این شاخص ها جذابیتی برای پذیرش دانشجویان خارجی ایجاد نکرده است.



وی گفت: به طور قطع بعد ازگذشت یک دوره و استفاده از نتایج عملکرد نظارت و ارزیابی هیات های استانی، تلاش های آنها در تصمیم گیری ها منجر به ساماندهی و نظارت کلان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی می شود؛ به دست آمدن این وضعیت با توجه به رشد کمی فراوان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کار دشواری است و در بحث ساماندهی به برون دادهای نظارتی نیز احتیاج داریم.



وزیر علوم با بیان اینکه تکالیف قانونی خود را در قبال ساماندهی آموزش عالی کشور با قاطعیت انجام می دهیم، گفت: به طور حتم در این ارتباط نظرات کارشناسی و زحمات هیات های نظارت و ارزیابی استانی در نظر خواهد بود.



وی افزود: انجام امور باید به گونه ای باشد تا نظرات کارشناسی هیات های نظارت و ارزیابی به درون سیستم دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی منتقل شوند تا آنها بتوانند با نظارت در عملکردشان، بر نقاط قوت وضعف خود اشراف داشته و در جهت رفع ضعف و تقویت قوت های خود بکوشند.



عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر توجه بیشتر به موسسه های آموزش عالی کوچک و سعی در ارتقای کیفی آنها گفت: رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی کشور تاکید فراوانی بر عملکرد هیات های نظارت و ارزیابی استانی دارند و از آنها حمایت های زیادی می کنند. مطمئن باشید که زحمات شما تاثیر گذار است و تاثیرات آن را به صورت مقطعی مشاهده می کنید. به طور مثال در تصمیم گیری های شورای گسترش آموزش عالی و یا در رتبه بندی های دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی اطلاعات ارائه شده شما بسیار موثر است.



وی خطاب به حاضران گفت: در نظارت و ارزیابی ها به درون حرکت کنید و همچنین نگاهی به آینده مراکز آموزش عالی داشته باشید.



وزیر علوم گفت: «نوآوری و تغییر در شاخص ها و چارچوب ها در امر نظارت و ارزیابی و تجدیدنظرها باید از اهداف اصلی هیات های نظارت و ارزیابی استانی باشد.



غلامی افزود: نتایج نظارت و ارزیابی باید قادر باشد برنامه های کلان دانشگاه ها را نقد و بررسی کند تا دانشگاه ها با استفاده از نتایج ارزیابی در هزینه ها صرفه جویی کرده و در بازنگری برنامه هایشان از این نتایج استفاده کنند.



وی درباره ساماندهی زیرنظام های آموزش عالی نیز گفت: ممنوعیت پذیرش دانشجو در موسسه های وابسته و دستگاه های اجرایی، منع پذیرش دانشجو در پژوهشگاه ها و پژوهشکده ها، ساماندهی دانشگاه های جامع علمی کاربردی، پیام نور و فنی و حرفه ای از جمله این موارد بوده است.



وزیر علوم خطاب به اعضای حاضران ادامه داد: شما در نظارت و ارزیابی ها مامور به نتیجه نیستید؛ وظایف تان را به نحو احسن انجام دهید و مایوس نشوید؛ ما در زمان لازم از نتیجه کار شما بهره می گیریم.



در ادامه این نشست، سه پنل تخصصی در حوزه های آموزشی، پژوهش و فناوری و فرهنگی و اجتماعی با حضور مدیران ستادی این دفاتر با ارائه سیاست های این حوزه ها در وزارت علوم به همراه برنامه پرسش و پاسخ با اعضای هیات های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استانی برگزار شد.