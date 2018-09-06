نامزد راستگرای انتخابات برزیل مورد اصابت چاقو قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ژائیر بولسونارو» نامزد پیشتاز از حزب راست افراطی برزیل در انتخابات ریاست جمهوری این کشور روز پنج شنبه در میانه فعالیتهای انتخاباتی خود از ناحیه شکم مورد اصابت چاقو قرار گرفت.

«فلاویو بولسونارو» فرزند پسر وی و سخنگوی بیمارستان اعلام کردند که این نامزد انتخاباتی تحت عمل جراحی قرار گرفته و شرایط جسمانی او وخیم است.

فلاویو بولسونارو در یک پیام توئیتری نوشت: «متأسفانه، این جراحات وخیم تر از آن است که ما انتظار داشتیم. بخشی از کبد، ریه و روده او سوراخ شده است و تا زمانی که به بیمارستان رسید، خون زیادی از دست داد... و تقریباً مرده بود. حالا به نظر می رسد که وضعیت او ثابت شده است. لطفاً برای او دعا کنید!»

سخنگوی بیمارستان محل درمان بولسونارو به خبرگزاری رویترز گفت که این نامزد راست گرا تحت عمل جراحی قرار گرفته است، اما جزئیاتی از وضعیت جسمانی یا جراحات وی ارائه نکرد.

یک افسر پلیس در ایالت «میناس گرایس» که بولسونارو در آنجا مورد حمله قرار گرفت، به خبرگزاری رویترز گفت که آنها فردی را در صحنه جرم بازداشت کرده اند. آنها هویت فرد مظنون را فاش نکرده اند.

بولسونارو که حدود سه دهه در کنگره برزیل فعالیت کرده است، یک نامزد نظم و قانون است که باور دارد پلیس برزیل باید افراد مظنون به قاچاق مواد مخدر و سایر جرائم را به هلاکت برساند. وی آشکارا از دیکتاتوری نظامی برزیل تعریف و تمجید می کند.

«فرناندو هاداد» نامزد حزب چپ گرای کارگران برزیل این حادثه را «شرم آور» و «وحشتناک» خواند.

لازم به ذکر است که انتخابات ماه آینده در برزیل یکی از غیرقابل پیش بینی ترین انتخابات ریاست جمهوری در این کشور طی سه دهه گذشته بشمار می رود.